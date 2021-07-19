Тухлую курицу после пожара на «Алтайском бройлере» вывозят «КамАЗами»

В беседе с журналистами руководство завода все еще отрицает, что запах идет с территории пострадавшего от огня предприятия и даже препятствует деятельности корреспондентов «Бийского телевидения».
Только на условиях анонимности работники завода рассказали, что запах источает курятина, которая хранилась в холодильниках, заваленных металлическими конструкциями. Ее извлекают и заливают хлоркой.
Пропавшее мясо вывозят целыми тоннами на «КамАЗах». Совки машин застилают полиэтиленом и заливают по бортам монтажной пеной.
По данным издания, тухлятину везут в Зональный район на земли «Алтайского бройлера», где будут сжигать.
Пожар на «Алтайском бройлере»
Возгорание случилось 3 июля. Огонь вспыхнул внутри здания производственного назначения. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения открытым пламенем горела кровля цеха, произошло частичное обрушение.
Площадь возгорания составила более 2,5 тыс. кв.м.
Пострадали цех тары, склад готовой продукции, частично — цех забоя птицы.
Руководство завода «Алтайский бройлер» обещала возобновить работу в кратчайшие сроки.