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Жизнь

Тухлую курицу после пожара на «Алтайском бройлере» вывозят «КамАЗами»

До конца недели в Бийске утилизируют пропавшую из-за пожара на заводе «Алтайский бройлер» курятину, запах которой окутал ближайшие районы. Об этом узнал «Бийский рабочий».

Разрушения на "Алтайском бройлере".
Разрушения на "Алтайском бройлере".
Скриншот сюжета "Бийского телевидения"

В беседе с журналистами руководство завода все еще отрицает, что запах идет с территории пострадавшего от огня предприятия и даже препятствует деятельности корреспондентов «Бийского телевидения».

Только на условиях анонимности работники завода рассказали, что запах источает курятина, которая хранилась в холодильниках, заваленных металлическими конструкциями. Ее извлекают и заливают хлоркой.

Пропавшее мясо вывозят целыми тоннами на «КамАЗах». Совки машин застилают полиэтиленом и заливают по бортам монтажной пеной.

По данным издания, тухлятину везут в Зональный район на земли «Алтайского бройлера», где будут сжигать.

Пожар на «Алтайском бройлере»

Возгорание случилось 3 июля. Огонь вспыхнул внутри здания производственного назначения. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения открытым пламенем горела кровля цеха, произошло частичное обрушение.

Пожар на &quot;Алтайском бройлере&quot;.
Пожар на «Алтайском бройлере».
ГУ МЧС по Алтайскому краю

Площадь возгорания составила более 2,5 тыс. кв.м.

Пострадали цех тары, склад готовой продукции, частично — цех забоя птицы.

Руководство завода «Алтайский бройлер» обещала возобновить работу в кратчайшие сроки.

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