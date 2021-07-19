Тухлую курицу после пожара на «Алтайском бройлере» вывозят «КамАЗами»

До конца недели в Бийске утилизируют пропавшую из-за пожара на заводе «Алтайский бройлер» курятину, запах которой окутал ближайшие районы. Об этом узнал « Бийский рабочий ».

В беседе с журналистами руководство завода все еще отрицает, что запах идет с территории пострадавшего от огня предприятия и даже препятствует деятельности корреспондентов «Бийского телевидения».

Только на условиях анонимности работники завода рассказали, что запах источает курятина, которая хранилась в холодильниках, заваленных металлическими конструкциями. Ее извлекают и заливают хлоркой.

Пропавшее мясо вывозят целыми тоннами на «КамАЗах». Совки машин застилают полиэтиленом и заливают по бортам монтажной пеной.

По данным издания, тухлятину везут в Зональный район на земли «Алтайского бройлера», где будут сжигать.

Пожар на «Алтайском бройлере»

Возгорание случилось 3 июля. Огонь вспыхнул внутри здания производственного назначения. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения открытым пламенем горела кровля цеха, произошло частичное обрушение.

Пожар на «Алтайском бройлере». ГУ МЧС по Алтайскому краю

Площадь возгорания составила более 2,5 тыс. кв.м.

Пострадали цех тары, склад готовой продукции, частично — цех забоя птицы.

Руководство завода «Алтайский бройлер» обещала возобновить работу в кратчайшие сроки.