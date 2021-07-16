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Происшествия

Крупный пожар произошел в офисном здании в Барнауле

16 июля в Барнауле загорелось административное здание «Автоколонна 1247» на ул. Автотранспортная. Огонь вырывался из окон первого этажа.

Пожар в административном здании.
Пожар в административном здании.
https://vk.com/mchs22

В паблике Baranul22 опубликовали видео с места ЧП. На кадрах видно, как во время горения из пламени вылетают искры, раздаются щелчки и треск.

Пожарные уже ликвидировали возгорание. В условиях плотного задымления работало четыре звена газодымозащитной службы, привлекались значительные средства пожарно-спасательного гарнизона, развернут штаб ликвидации пожара.

По предварительным данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, площадь возгорания составила около 60 кв. м.

На месте находятся также сотрудники полиции и скорая помощь.

Инцидент обошелся без пострадавших.

В здании, по данным 2GIS, находятся офисы различных компаний, столовая и автошкола.

Рано утром 9 июля в Барнауле произошел пожар в административном здании на пр. Космонавтов, 34-г. ЧП унесло жизни двух человек.

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