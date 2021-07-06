Куры «Алтайского бройлера» не пострадали в пожаре на предприятии

Временная приостановка работы агропромышленного предприятия «Алтайский бройлер» не окажет существенного влияния на операционные и финансовые показатели Группы «Черкизово», заявили в компании.

В общем объеме производства мяса курицы «Черкизово» доля «Алтайского бройлера» составляет лишь около 8,5%. Его доля в общей выручке компании — около 5%.

Как уже сообщалось, при пожаре 3 июля пострадали склад с тарой и упаковкой, склад готовой продукции, а также ряд других помещений.

«Административный корпус и основное производственное оборудование „Алтайского бройлера“ серьезно не пострадали. Птичники, в которых выращиваются бройлеры, находятся на достаточном удалении от производственных площадок, поэтому пожар не представлял опасности для поголовья», — подчеркнули в пресс-службе «Черкизово».

Последствия пожара на «Алтайском бройлере». 22.mchs.gov.ru

Причина пожара устанавливается.

Учитывая социальную значимость предприятия для Алтайского края, Группа «Черкизово» предпримет все необходимые действия, чтобы в самые короткие сроки восстановить его работу, заверили в компании.

Планы по инвестированию 2,6 млрд рублей в дополнительное увеличение производственных мощностей «Алтайского бройлера» остаются в силе, при этом компания планирует ускорить сроки их реализации.