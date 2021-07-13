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Жизнь

Над Бийском повис запах разложения

Уже несколько дней над Бийском стоит неприятный запах, жалуются местные жители. Они полагают, что источник — разлагающаяся курятина на территории горевшего «Алтайского бройлера».

Мухи.
Мухи.
Михаил Хаустов

Запах разложения идет со стороны промзоны, пишет «Бийский рабочий». При пожаре 3 июля среди прочего на «Алтайском бройлере» пострадал склад готовой продукции.

На холодильные установки обрушились металлические конструкции. Из-за завалов до остатков мяса добрались не сразу, так что продукцию там заливали хлоркой.

Последствия пожара на &quot;Алтайском бройлере&quot;.
Последствия пожара на «Алтайском бройлере».
22.mchs.gov.ru

После пожара ситуацию на совещании обсудили представители краевого правительства и собственники предприятия. На нем отмечали, что при разборе конструкций, запаха избежать не удастся.

При этом в беседе с журналистами руководство «Алтайского бройлера» заявило, что к запаху они не причастны.

По данным издания, в ближайшее время начнется утилизация сгоревшей продукции.

Ранее сообщалось, что живые куры не пострадали.

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