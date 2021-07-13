Над Бийском повис запах разложения

Запах разложения идет со стороны промзоны, пишет «Бийский рабочий». При пожаре 3 июля среди прочего на «Алтайском бройлере» пострадал склад готовой продукции.
На холодильные установки обрушились металлические конструкции. Из-за завалов до остатков мяса добрались не сразу, так что продукцию там заливали хлоркой.
После пожара ситуацию на совещании обсудили представители краевого правительства и собственники предприятия. На нем отмечали, что при разборе конструкций, запаха избежать не удастся.
При этом в беседе с журналистами руководство «Алтайского бройлера» заявило, что к запаху они не причастны.
По данным издания, в ближайшее время начнется утилизация сгоревшей продукции.
Ранее сообщалось, что живые куры не пострадали.