Бойцы спецназа поймали победителя "Битвы экстрасенсов"

Задержание провели сотрудники Следственного комитета РФ при поддержке спецназа.
В ходе обысков оперативники изъяли ножи, компьютеры, а также символику нацистской Германии.
Во время съемок в программе «Битва экстрасенсов» Дмитрий Волхов называл себя «славянским магом-язычником», «последователем культа Велеса», напоминает "Фонтанка".
Ранее силовики задержали замначальника полиции по Красноярскому краю. Предварительно, задержанный подозревается в коррупции. Разработка в отношении задержанного велась долгое время. Сейчас на месте работают московские сотрудники.