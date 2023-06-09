9 июня
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Происшествия

Бойцы спецназа поймали победителя "Битвы экстрасенсов"

Победитель 13-го сезона телешоу «Битва экстрасенсов» Дмитрий Волхов (настоящая фамилия — Буриков) задержан «по подозрению в подготовке к вступлению в «Русский добровольческий корпус», который является частью Вооруженных сил Украины», сообщает ТАСС.

Спецоперация.
Спецоперация.
Открытые источники в интернете.

Задержание провели сотрудники Следственного комитета РФ при поддержке спецназа.

В ходе обысков оперативники изъяли ножи, компьютеры, а также символику нацистской Германии.

Во время съемок в программе «Битва экстрасенсов» Дмитрий Волхов называл себя «славянским магом-язычником», «последователем культа Велеса», напоминает "Фонтанка".

Ранее силовики задержали замначальника полиции по Красноярскому краю. Предварительно, задержанный подозревается в коррупции. Разработка в отношении задержанного велась долгое время. Сейчас на месте работают московские сотрудники.

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