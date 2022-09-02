Силовики проверят российскую авиакомпанию из-за подростка, обварившего ногу в самолете

Инцидент произошел в лайнере, выполнявшем рейс Екатеринбург — Сочи.
«Уральской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей», — говорится в сообщении пресс-службы.
Подросток ошпарил ногу чаем. Как рассказала мать потерпевшего, после случившегося ему не оказали первую помощь. А только приложили влажную салфетку.
В пресс-службе авиакомпании опровергли информацию и заявили, что никаких официальных обращений от свердловчан во время рейса не поступало, указывает ura.ru.
Ранее самолет «Уральских авиалиний» подал сигнал тревоги и изменил направление рейса. Лайнер экстренно поменял курс и приземлился в аэропорту Казани.