2 сентября
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Происшествия

Силовики проверят российскую авиакомпанию из-за подростка, обварившего ногу в самолете

Транспортная прокуратура проверит информацию о подростке, обварившем ногу в самолете авиакомпании «Уральские авиалинии», сообщает пресс-служба ведомства Telegram-канале.

Самолет в небе. Авиасообщение.
Самолет в небе. Авиасообщение.
CC0

Инцидент произошел в лайнере, выполнявшем рейс Екатеринбург — Сочи.

«Уральской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Подросток ошпарил ногу чаем. Как рассказала мать потерпевшего, после случившегося ему не оказали первую помощь. А только приложили влажную салфетку.

В пресс-службе авиакомпании опровергли информацию и заявили, что никаких официальных обращений от свердловчан во время рейса не поступало, указывает ura.ru.

Ранее самолет «Уральских авиалиний» подал сигнал тревоги и изменил направление рейса. Лайнер экстренно поменял курс и приземлился в аэропорту Казани.

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