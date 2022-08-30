Не только в Россию. Куда можно вылететь прямыми рейсами из Барнаула и Новосибирска в сентябре

Если не знаете, куда отправиться в сентябре, можете ткнуть пальцем в экран монитора в любое предложение этого текста. Кто знает, быть может, так вы решитесь посетить Сургут. Altapress.ru изучил расписание аэропортов и сайты авиакомпаний и собрал подборку направлений с прямыми вылетами из Барнаула и Новосибирска.

Из Барнаула

Столицы

Улететь в Москву можно на самолетах четырех авиакомпаний: «Аэрофлот», «Победа», «Уральские авиалинии» и S7. Стоимость билетов в сентябре — от 6 тыс. рублей в одну сторону.

А для путешествия навстречу темным невским водам есть только один вариант: Nordwind. Стоимость билетов в Санкт-Петербург — от 7,9 тыс. рублей в одну сторону.

Арбат в Москве. СС0 Г. Санкт-Петербург. Фото предоставлено ГК «Авиафлот» Москва , Кремль. СС0 Дом Гансена в Санкт-Петербурге. Скриншот google.com/maps

Сибирь

От 1,5 тыс. рублей стартует цена за перелет в Новосибирск на S7. Чуть меньше часа — и вы на месте.

Родина Егора Летова примет вас с рейса «ЮВТ аэро». Цена билета в Омск — от 4,4 тыс. рублей.

Для желающих понежится под нежным сургутским солнцем есть авиарейсы от «ЮТэйр». Перелет в сентябре — от 5 тыс. рублей.

«КрасАвиа» за 3 тыс. рублей (и дороже) сможет доставить вас прямиком в Красноярск.

Омский академический театр драмы. wikimedia.org Новосибирский театр оперы и балета Архив новосибирского театра оперы и балета Красноярск. admkrsk.ru

Урал

Red Wings не меньше, чем за 4,7 тыс. рублей продаст билет до Екатеринбурга.

«ЮВТ аэро» напрямую летит из Барнаула в Челябинск. Цена билетов стартует от 9 тыс. рублей.

В Пермь доставит Nordwind — от 3 тыс. рублей.

Дом Севастьянова в Екатеринбурге altapress.ru Фрагмент челябинского метеорита. Анна Зайкова

Куда еще можно отправиться

В Сочи пассажиров перевозит вышеупомянутая авиакомпания Nordwind. Стоимость перелета в сентябре стартует от 8 тыс. рублей в одну сторону.

Чак-Чак и роскошные мечети можно увидеть, отправившись в славный город Казань на самолетах «ЮВТ аэро». Стоимость полета — от 6,7 тыс. рублей.

Сочи. unsplash.com

Из Новосибирска в Западную Азию

В случае с Новосибирском мы решили сузить круг и выбрать только зарубежные направления.

Чартеры SouthWind Airlines и Azur aero доставят путешественников на солнечный берег Антальи. Стоимость пакетных туров в сентябре в среднем — от 60 тыс. рублей на человека. А цена за путевку в Египет, куда также можно полететь из Новосибирска, — от 76 тыс. рублей за 9 ночей.

В ОАЭ пассажиры могут отправиться на Flydunai. Полет туда-обратно — от 100 тыс. рублей.

В Баку легко добраться на «ИрАэро». Билеты — от 14,6 тыс. в одну сторону. А в Армению вас доставит «Ширак Авиа». Стоимость перелета — от 26 тыс. рублей в одну сторону.

Дубай , ОАЭ. www.airpano.ru

Из Новосибирска в Центральную Азию

Для более экзотического заграничного отдыха предлагаем присмотреться к этой подборке.

Прямиком в Нур-Султан пассажиров доставляют Казак Эйр и SCAT Airlines. Перелет — от 11,3 тыс. рублей. О том, чем можно заняться в Казахстане altapress.ru говорил здесь.

Вид Астаны с Байтерека Надежда Будрина

Путешествие в киргизскую столицу оказалось дешевле — от 6 тыс. рублей. Также S7 и Avia Traffic Company осуществляют рейсы в Ош и Иссык-Куль (Тамчы).

Андижан, Самарканд, Фергана ждут вас на «ИрАэро», а Ташкент еще и на Uznekistan Airways. Перелет в столицу Узбекистана — от 10,3 тыс. рублей

На S7 и «Уральских авиалиниях» можно попасть в Таджикистан: в Худжанд и Курган-Тюрбе и Душанбе. Стоимость билетов в последний стартует от 4,3 тыс. рублей