Не только в Россию. Куда можно вылететь прямыми рейсами из Барнаула и Новосибирска в сентябре

Из Барнаула
Столицы
Улететь в Москву можно на самолетах четырех авиакомпаний: «Аэрофлот», «Победа», «Уральские авиалинии» и S7. Стоимость билетов в сентябре — от 6 тыс. рублей в одну сторону.
А для путешествия навстречу темным невским водам есть только один вариант: Nordwind. Стоимость билетов в Санкт-Петербург — от 7,9 тыс. рублей в одну сторону.
Сибирь
От 1,5 тыс. рублей стартует цена за перелет в Новосибирск на S7. Чуть меньше часа — и вы на месте.
Родина Егора Летова примет вас с рейса «ЮВТ аэро». Цена билета в Омск — от 4,4 тыс. рублей.
Для желающих понежится под нежным сургутским солнцем есть авиарейсы от «ЮТэйр». Перелет в сентябре — от 5 тыс. рублей.
«КрасАвиа» за 3 тыс. рублей (и дороже) сможет доставить вас прямиком в Красноярск.
Урал
Red Wings не меньше, чем за 4,7 тыс. рублей продаст билет до Екатеринбурга.
«ЮВТ аэро» напрямую летит из Барнаула в Челябинск. Цена билетов стартует от 9 тыс. рублей.
В Пермь доставит Nordwind — от 3 тыс. рублей.
Куда еще можно отправиться
В Сочи пассажиров перевозит вышеупомянутая авиакомпания Nordwind. Стоимость перелета в сентябре стартует от 8 тыс. рублей в одну сторону.
Чак-Чак и роскошные мечети можно увидеть, отправившись в славный город Казань на самолетах «ЮВТ аэро». Стоимость полета — от 6,7 тыс. рублей.
Из Новосибирска в Западную Азию
В случае с Новосибирском мы решили сузить круг и выбрать только зарубежные направления.
Чартеры SouthWind Airlines и Azur aero доставят путешественников на солнечный берег Антальи. Стоимость пакетных туров в сентябре в среднем — от 60 тыс. рублей на человека. А цена за путевку в Египет, куда также можно полететь из Новосибирска, — от 76 тыс. рублей за 9 ночей.
В ОАЭ пассажиры могут отправиться на Flydunai. Полет туда-обратно — от 100 тыс. рублей.
В Баку легко добраться на «ИрАэро». Билеты — от 14,6 тыс. в одну сторону. А в Армению вас доставит «Ширак Авиа». Стоимость перелета — от 26 тыс. рублей в одну сторону.
Из Новосибирска в Центральную Азию
Для более экзотического заграничного отдыха предлагаем присмотреться к этой подборке.
Прямиком в Нур-Султан пассажиров доставляют Казак Эйр и SCAT Airlines. Перелет — от 11,3 тыс. рублей. О том, чем можно заняться в Казахстане altapress.ru говорил здесь.
Путешествие в киргизскую столицу оказалось дешевле — от 6 тыс. рублей. Также S7 и Avia Traffic Company осуществляют рейсы в Ош и Иссык-Куль (Тамчы).
Андижан, Самарканд, Фергана ждут вас на «ИрАэро», а Ташкент еще и на Uznekistan Airways. Перелет в столицу Узбекистана — от 10,3 тыс. рублей
На S7 и «Уральских авиалиниях» можно попасть в Таджикистан: в Худжанд и Курган-Тюрбе и Душанбе. Стоимость билетов в последний стартует от 4,3 тыс. рублей