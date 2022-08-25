25 августа
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Туризм

Барнаульский велосипедист за 56 дней доехал с Кавказа до Алтайского края

Барнаульский велосипедист Алексей Гелихов преодолел путь в 4409 км из Ставрополя до столицы Алтайского края. Путешествие длилось 56 дней.

Барнаульский велосипедист Алексей Гелихов
Барнаульский велосипедист Алексей Гелихов
vk.com/velobarnaul, vk.com/id433837845

О поездке мужчина рассказал на странице «ВелоБарнаул». К ней он готовился всего три дня.

Отмечает, что это было его первое велопутешествие.

«Был и град, и дождь, и ночлег в остановках, и нападение среди ночи на меня неадекватных малолеток, нападение полевых мышей среди <…> в лесу и многое другое! Но, поверьте мне, это того стоило!», — поделился эмоциями Гелихов.

Во время путешествия ему много раз безвозмездно помогали люди. На пути попадались туристы — а кпримеру, мужчина, который 40 лет ездит по России, а зарабатывает ремонтом автомобилей.

«Хочу сказать, что нет ничего невозможного в этой жизни, просто ставите для себя цель и идете к ней», — подытожил Гелихов.

Ранее корреспондент altapress.ru побывал в Казахстане и рассказал, как устроить путешествие по соседней стране.

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