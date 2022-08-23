23 августа
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Туризм

Более 60 млн рублей выделят Алтайскому краю на развитие туризма

Алтайский край получит более 60 млн рублей на грантовую поддержку туристических проектов. Об этом в Telegram-канале рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

Туризм на Алтае. Телецкое озеро.
Туризм на Алтае. Телецкое озеро.
CC0

В ведомстве отобрали 48 регионов на грантовую поддержку проектов 2023 году, в том числе Алтайский край и Республика Алтай.

Алтайский край получит примерно 65 млн рублей, а республика — 62,5 млн рублей.

Кроме того, 1,5 млрд выделят 21 региону на развитие турсреды для детей-инвалидов, создание электронных путеводителей, а также закупку туристического оборудования и техники для инфоцентров и пунктов проката.

Еще 700 млн передадут 10 субъектам для кемпингов и автокемпингов. Конкурсы на получение грантов состоятся в 2023 году.

Ранее Михаил Мишустин предложил использовать Пушкинскую карту для туристов на Алтае.

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