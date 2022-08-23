Более 60 млн рублей выделят Алтайскому краю на развитие туризма

В ведомстве отобрали 48 регионов на грантовую поддержку проектов 2023 году, в том числе Алтайский край и Республика Алтай.
Алтайский край получит примерно 65 млн рублей, а республика — 62,5 млн рублей.
Кроме того, 1,5 млрд выделят 21 региону на развитие турсреды для детей-инвалидов, создание электронных путеводителей, а также закупку туристического оборудования и техники для инфоцентров и пунктов проката.
Еще 700 млн передадут 10 субъектам для кемпингов и автокемпингов. Конкурсы на получение грантов состоятся в 2023 году.
Ранее Михаил Мишустин предложил использовать Пушкинскую карту для туристов на Алтае.