Лоукостер «Победа» возвращается в Барнаул

Ранее самолеты Москва-Барнаул летали только из Домодедово. Однако перевозками занимались S7 и «Уральские авиалинии».
«Победа» обновила расписание. Планируются рейсы из Шереметьево в Астрахань, Барнаул, Владикавказ, Волгоград, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калининград, Киров, Красноярск, Махачкалу, Минеральные Воды, Мурманск, Назрань, Нальчик, Нижнекамск, Новосибирск, Омск, Пермь, Сочи, Ставрополь, Томск, Уфу, Чебоксары и Челябинск.
А в Санкт-Петербург барнаульцы смогут попасть «Победой» только через Новосибирск.
Кроме того, компания организует через Санкт-Петербург полеты в Беларусь.