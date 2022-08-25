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Туризм

Лоукостер «Победа» возвращается в Барнаул

Авиакомпания «Победа» опубликовала зимнее расписание. Теперь в Барнаул из Москвы можно будет летать из Шереметьево.

Самолет авиакомпании "Победа".
Самолет авиакомпании "Победа".
airaltay.ru

Ранее самолеты Москва-Барнаул летали только из Домодедово. Однако перевозками занимались S7 и «Уральские авиалинии».

«Победа» обновила расписание. Планируются рейсы из Шереметьево в Астрахань, Барнаул, Владикавказ, Волгоград, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калининград, Киров, Красноярск, Махачкалу, Минеральные Воды, Мурманск, Назрань, Нальчик, Нижнекамск, Новосибирск, Омск, Пермь, Сочи, Ставрополь, Томск, Уфу, Чебоксары и Челябинск.

А в Санкт-Петербург барнаульцы смогут попасть «Победой» только через Новосибирск.

Кроме того, компания организует через Санкт-Петербург полеты в Беларусь.

Ранее прямые рейсы запустили между Барнаулом и Пермью.

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