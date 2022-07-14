На Алтае появятся льготные рейсы из Сибири

Авиакомпания S7 Airlines возобновит полеты из Новосибирска в Горно-Алтайск. Первый рейс отправится 16 июля. Пассажирам обещают льготные цены на билеты.

До конца лета рейсы из Новосибирска в Горно-Алтайск и обратно будут выполняться ежедневно, а затем 3−5 раз в неделю, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Рейс субсидированный — поэтому стоимость билета из столицы Сибири до Республики Алтай будет стоить от 2 тыс рублей.

«Расписание рейсов Новосибирск — Горно-Алтайск обеспечивает для жителей Республики Алтай максимум комфортных стыковок через аэропорт Толмачево как с городами Дальнего Востока, так и с крупными городами на западе России», — говорится в сообщении.

Ранее компания «S7» после полугодового перерыва запустила маршрут Новосибирск — Барнаул — Новосибирск.