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Туризм

Между Барнаулом и Пермью запустят прямой авиарейс

С 31 июля авиакомпания Nordwind Airlines запустит прямой рейс Барнаул — Пермь. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Самолет
Самолет
trn-news.ru

Такой рейс появится впервые.

До Урала жители Алтайского края смогут долететь примерно за три часа.

Пока рейсы будут выполняться дважды в неделю: из Перми на Алтай — по воскресеньям и средам, из Барнаула на Урал — также по воскресеньям и в четверг.

Цена на билет в одну сторону составит 4,3 тыс. рублей. Руководство Алтайского края полагает, что это поспособствует развитию туризма в регионе.

«Мы с удовольствием будем встречать гостей из Перми на алтайской земле. Алтайский край — все настоящее! У нас настоящие события, настоящие эмоции и приключения, настоящие впечатления и воспоминания. Мы можем предложить, кроме нашей камнерезной истории, которая похожа на историю Пермского края, еще и уникальные ландшафты, бурные реки, невероятной красоты горы», — заявила директор Алтайтурцентра Александра Томашевич.

Ранее авиакомпания S7 Airlines запустила прямые регулярные рейсы между Новосибирском и Барнаулом.

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