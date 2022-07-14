Между Барнаулом и Пермью запустят прямой авиарейс

Такой рейс появится впервые.
До Урала жители Алтайского края смогут долететь примерно за три часа.
Пока рейсы будут выполняться дважды в неделю: из Перми на Алтай — по воскресеньям и средам, из Барнаула на Урал — также по воскресеньям и в четверг.
Цена на билет в одну сторону составит 4,3 тыс. рублей. Руководство Алтайского края полагает, что это поспособствует развитию туризма в регионе.
«Мы с удовольствием будем встречать гостей из Перми на алтайской земле. Алтайский край — все настоящее! У нас настоящие события, настоящие эмоции и приключения, настоящие впечатления и воспоминания. Мы можем предложить, кроме нашей камнерезной истории, которая похожа на историю Пермского края, еще и уникальные ландшафты, бурные реки, невероятной красоты горы», — заявила директор Алтайтурцентра Александра Томашевич.
Ранее авиакомпания S7 Airlines запустила прямые регулярные рейсы между Новосибирском и Барнаулом.