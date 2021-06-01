Бойцовский пес изгрыз руки сибирскому ассенизатору

Ротвейлер напал на ассенизатора в Новосибирске, когда тот приехал по заявке на откачку отходов.

Это произошло в поселке Кирова Советского района Новосибирска. Собака изгрызла мужчине обе руки, сообщает «Бердск.онлайн».

Животное пыталось укусить его за лицо и шею, рассказал пострадавший. Мужчину спасло то, что он успел запрыгнуть на бочку спецавтомобиля.

В дом он приехал не в первый раз, знал, что там живет собака, но во дворе пса никогда не было. Собаку выпустил четырехлетний внук хозяйки, когда та беседовала с приехавшим работником. Однако женщина не увела ее.

Пес изгрыз мужчине руки, пишет Тайга.инфо. На рваные раны наложили швы. Теперь пострадавший настаивает на компенсации за нанесенный вред.

Ранее ученые из Финляндии определили самых агрессивных собак и факторы, влияющие на такое поведение животных. Агрессивным поведением исследователи считали лай, рычание и кусание.

Наиболее «злыми» породами оказались шелти, пудели, той-терьеры и цвергшнауцеры.