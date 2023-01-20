Браконьеров задержали после охоты на краснокнижного манула

Браконьеров задержали после охоты на редкого краснокнижного манула в Республике Тыва, сообщает пресс-служба МВД по региону.

По информации ведомства, 17 января на 31 км автодороги «А-161» Ак-Довурак-Абакан инспекторы ДПС остановили машину марки Lada Kalina для проверки документов.

Водитель автомобиля — 43-летний житель села Аксы-Барлык, с которым в салоне находились односельчане.

В ходе досмотра машины в багажном отсеке обнаружили камуфляжный рюкзак, внутри которого была туша дикого кота (манула), занесенного в Красную книгу России.

Водителя и пассажиров авто доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Установлено, что незаконную добычу редкого манула осуществил 56-летний пассажир.

Он объяснил, что поставил проволочную ловушку в вблизи села Дон-Терезин Барун-Хемчикского района. Также известно, что мужчину ранее судили за совершение преступления против здоровья.

По факту браконьерства проводится проверка. Тушу манула изъяли для ветеринарного исследования.

Ранее в Сибири четверо браконьеров отстрелили 12 косуль.