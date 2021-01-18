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18 января
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Происшествия

Брата депутата горсобрания Славгорода случайно застрелила подруга во время застолья

В Славгороде расследуют непреднамеренное убийство 58-летнего экс-бизнесмена Сергея Жабина, сообщает «Банкфакс».

Пистолет. Оружие.
Пистолет. Оружие.
СС0

Бывшего предпринимателя, который приходился братом депутату горсобрания Юрию Жабину, застрелили в ходе застолья по случаю новогодних праздников.

«Подозреваемой по делу проходит его давняя подруга. Стрелявшая испугалась и спешно покинула место преступления», — отмечает издание.

Однако позже женщина вернулась и во всем призналась. Возбудили дело по факту «причинения смерти по неосторожности».

Инцидент произошел в январе 2021 года — мужчина отмечал праздники в компании близкой подруги, которую знал около 25 лет.

«Во время застолья, будучи уже в состоянии опьянения, он достал оружие и начал им бравировать перед гостьей, а после положил его рядом», — рассказал источник.

Женщина ради интереса взяла пистолет и случайно два раза выстрелила — в окно и голову Жабину.

По данным издания, мужчина в 1990 годы приобрел пистолет «ТТ» и нелегально хранил его дома, не имея разрешения.

Ранее в Иркутской области экс-депутата оправдали по делу об убийстве семи человек, включая зампрокурора.

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