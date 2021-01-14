Экс-депутата оправдали по делу об убийстве семи человек в Сибири, включая зампрокурора

В Иркутской области присяжные оправдали бывшего депутата думы Братска Вадима Молякова, обвиняемого в причастности к убийству семи человек, сообщает « Интерфакс-Сибирь ».

В 2011 году Моляков получил 25 лет за убийство зампрокурора. Спустя 10 лет, в январе 2021 года, народного избранника и еще двух фигурантов «признали невиновными и оправдали за непричастностью к совершению преступлений».

Вердикт в силу не вступил. От гособвинителя и потерпевших уже поступили апелляционное представление и жалобы.

«Дело будет направлено для рассмотрения в апелляционном порядке в Пятый апелляционный суд общей юрисдикции», — уточнил собеседник агентства.

Подсудимые в зависимости от роли каждого обвинялись в убийствах, похищениях людей, покушениях на убийство и незаконном обороте оружия.

Преступная группа с 2000 года действовала в Тайшетском районе Иркутской области — перекраивала сферу криминального влияния, физически устраняя конкурентов.

Все преступления тщательно планировали — за жертвами вели слежку, прослушивали телефоны. В основном все злодеяния совершили под видом сотрудников милиции.

Пистолет. Оружие. СС0

«Во время предварительного следствия было проведено около 50 осмотров мест происшествий (в ходе которых, в частности, были изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатое вещество), более 320 допросов, 17 обысков, около 70 сложных экспертиз», — отмечает агентство.

К уголовной ответственности привлекли 10 человек, по шестерым из них дела выделили в отдельное производство. Еще одного фигуранта приговорили к 13 годам лишения свободы.

Молякова осудили по делу об убийстве в 1999 году первого зампрокурора Братска Александра Синицына, которого застрелили в подъезде дома.

Прокурор курировал ход расследования ряда резонансных преступлений. В 2001 году предварительное следствие приостановили в связи с отсутствием подозреваемых, однако в 2008 году возобновили.

Защита Молякова пыталась обжаловать 25-летний срок, но судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ оставила приговор без изменений. Народ в думе Братска депутат представлял в 2004—2008 годы.

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