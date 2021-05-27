«Бред». Сообщения о драке прокурора из Барнаула с коллегой прокомментировали в надзорном ведомстве

«Бредом» назвали в нижегородской областной прокуратуре информацию о драке прокурора региона Андрея Травкина со своим первым заместителем Вячеславом Рехтиным, который ранее служил на Алтае.

Напомним, ранее Telegram-канал Baza сообщил, что высокопоставленные сотрудники надзорного ведомства начали потасовку из-за дележа ведомственной квартиры. Отмечалось, что ранее жилплощадь получил и.о. прокурора Вячеслав Рехтин, который якобы ее приватизировал и начал делать ремонт.

Когда же в область пришел новый прокурор Андрей Травкин и узнал об этой истории, он решил проучить заместителя и забрал у него ключи от кабинета и гостиничного номера.

В итоге, как отмечает телеграм-канал, Вячеславу Рехтину пришлось спать в гараже, что и стало причиной драки.

Как сообщает «Коммерсант», в приемной прокуратуры отказались соединять с Андреем Травкиным, заявив, что в ведомстве «не практикуют» прямое общение прокурора области с журналистами.

Между тем, источники издания из числа сотрудников прокуратуры отметили, что Вячеслав Рехтин подал рапорт об отставке из-за конфликта с Андреем Травкиным, но при этом добавили, что о драке между руководителями не слышали.

Первый заместитель прокурора Вячеслав Рехтин. Официальный сайт Эл-Курултая.