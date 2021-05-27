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Жизнь

Прокурор из Барнаула подрался с главным прокурором Нижегородской области из-за служебной квартиры

Заместитель прокурора Нижегородской области Вячеслав Рехтин подрался с прокурором региона из-за служебной квартиры, сообщает Telegram-канал Baza.

Первый заместитель прокурора Вячеслав Рехтин.
Первый заместитель прокурора Вячеслав Рехтин.
Официальный сайт Эл-Курултая.

Напомним, Рехтин трудился в Алтайском крае, а осенью 2020 года пошел на повышение и стал первым заместителем прокурора Нижегородской области.

Как отмечает Baza, после драки двух прокуроров из Москвы приехала проверка, а начальника регионального ведомства теперь охраняет МВД.

«Битва двух чинов состоялась в стенах прокуратуры Нижегородской области в понедельник 24 мая. Рехтин повздорил со своим начальником Травкиным. Причиной стала дележка ведомственной квартиры — до назначения Травкина его обязанности исполнял Рехтин. Ему выдали служебную квартиру, которую он переписал на себя в постоянное пользование. Травкин, узнав о том, что его временный предшественник отписал на себя жилье, которое по должности предназначалось ему самому, решил его проучить. Он забрал ключи от кабинета и гостиничного номера Рехтина», — рассказал канал.

В это время, как поясняет Baza, в квартире шел ремонт, поэтому зампрокурора проживал в ведомственной гостинице — в итоге пришлось «двое суток спать в гараже».

Кулак. Удар.
Кулак. Удар.
pixabay.com.

24 мая зампрокурора пришел на работу и, как отмечает Baza, «с порога предъявил претензии своему руководителю», после чего началась драка.

«Теперь первый зампрокурора покидает свой пост — однако источники уверяют, что это никак не связано с инцидентом. В приемной у прокурора посадили сотрудника охраны — чтобы драма более не повторилась», — говорится в сообщении.

Вячеслав Рехтин родился в Горно-Алтайске. Окончил юридический факультет Алтайского госуниверситета. Начинал свою деятельность помощником, старшим помощником прокурора Октябрьского района Барнаула.

Затем работал в прокуратуре Алтайского края старшим помощником прокурора по организационным вопросам и контролю исполнения, начальником отдела организационного обеспечения, контроля исполнения, оперативного учета и статистики.

Его дальнейшая профессиональная карьера развивалась в Барнауле. Рехтин трудился заместителем Барнаульского транспортного прокурора прокуратуры Алтайского края, Барнаульского транспортного прокурора Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, прокурором города Барнаула.

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