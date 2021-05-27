Прокурор из Барнаула подрался с главным прокурором Нижегородской области из-за служебной квартиры

Напомним, Рехтин трудился в Алтайском крае, а осенью 2020 года пошел на повышение и стал первым заместителем прокурора Нижегородской области.

Как отмечает Baza, после драки двух прокуроров из Москвы приехала проверка, а начальника регионального ведомства теперь охраняет МВД.

«Битва двух чинов состоялась в стенах прокуратуры Нижегородской области в понедельник 24 мая. Рехтин повздорил со своим начальником Травкиным. Причиной стала дележка ведомственной квартиры — до назначения Травкина его обязанности исполнял Рехтин. Ему выдали служебную квартиру, которую он переписал на себя в постоянное пользование. Травкин, узнав о том, что его временный предшественник отписал на себя жилье, которое по должности предназначалось ему самому, решил его проучить. Он забрал ключи от кабинета и гостиничного номера Рехтина», — рассказал канал.

В это время, как поясняет Baza, в квартире шел ремонт, поэтому зампрокурора проживал в ведомственной гостинице — в итоге пришлось «двое суток спать в гараже».

Кулак. Удар. pixabay.com.

24 мая зампрокурора пришел на работу и, как отмечает Baza, «с порога предъявил претензии своему руководителю», после чего началась драка.

«Теперь первый зампрокурора покидает свой пост — однако источники уверяют, что это никак не связано с инцидентом. В приемной у прокурора посадили сотрудника охраны — чтобы драма более не повторилась», — говорится в сообщении.