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Жизнь

Алтайский зампрокурора получил большой пост в Нижегородской области

56-летний Вячеслав Рехтин назначен первым заместителем прокурора Нижегородской области. На Волгу он переезжает из Горно-Алтайска, где работал также первым заместителем республиканского прокурора Анатолия Богданчикова.

Первый заместитель прокурора Вячеслав Рехтин.
Первый заместитель прокурора Вячеслав Рехтин.
Официальный сайт Эл-Курултая.

Вячеслав Рехтин родился в Горно-Алтайске. Окончил юридический факультет Алтайского госуниверситета.

Начинал свою профессиональную деятельность помощником, старшим помощником прокурора Октябрьского района Барнаула.

Затем работал в прокуратуре Алтайского края старшим помощником прокурора по организационным вопросам и контролю исполнения, начальником отдела организационного обеспечения, контроля исполнения, оперативного учета и статистики.

Его дальнейшая профессиональная карьера развивалась в Барнауле. Рехтин трудился заместителем Барнаульского транспортного прокурора прокуратуры Алтайского края, Барнаульского транспортного прокурора Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, прокурором города Барнаула.

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