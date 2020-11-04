Алтайский зампрокурора получил большой пост в Нижегородской области

Вячеслав Рехтин родился в Горно-Алтайске. Окончил юридический факультет Алтайского госуниверситета.
Начинал свою профессиональную деятельность помощником, старшим помощником прокурора Октябрьского района Барнаула.
Затем работал в прокуратуре Алтайского края старшим помощником прокурора по организационным вопросам и контролю исполнения, начальником отдела организационного обеспечения, контроля исполнения, оперативного учета и статистики.
Его дальнейшая профессиональная карьера развивалась в Барнауле. Рехтин трудился заместителем Барнаульского транспортного прокурора прокуратуры Алтайского края, Барнаульского транспортного прокурора Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, прокурором города Барнаула.