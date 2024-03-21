Британская принцесса Кейт Миддлтон исчезла после медицинской операции. При чем здесь Карл III

В начале 2024 года британская королевская семья официально заявила, что Кейт Миддлтон будет восстанавливаться после операции на брюшной полости до марта. Принцесса совершенно пропала с радаров вопреки ожиданиям, что она просто станет менее публичной. О том, почему общественность волнуется за Миддлтон, расскажет altapress.ru .

Что произошло с Кейт Миддлтон

Еще в декабре 2023 года пользователи социальных сетей начали говорить о том, что Кейт Миддлтон, супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма, пропала с радаров.

17 января 2024 года в Кенсингтонском дворце официально заявили, что Кейт Миддлтон сделали плановую операцию на брюшной полости. Подчеркнули, что состояние принцессы стабильное, и в течение двух недель она будет находиться на лечении. Затем сообщили, что Кейт будет проходить медицинское обследование и восстанавливаться в Виндзоре до марта. Все публичные мероприятия проходили без ее участия.

Карл III

Мировая общественность спокойно приняла эту новость. Однако официальные представители королевской семьи заявили, что у Карла III возникли проблемы со здоровьем. В феврале стало известно, что у короля Великобритании диагностировали рак. И хотя рак у 75-летнего правителя Великобритании — заболевание более серьезное, чем плановая операция Миддлтон, Карл III уже скоро появился на публике.

Этот факт сильно взбудоражил общественность, которая тут же начала выдумывать безумные теории о том, что произошло с принцессой.

29 января Кейт и Карл III должны были вместе выписаться из больницы и отправиться на восстановление домой. Однако источники, близкие к королевской семье, заметили, что король публично покинул территорию медицинского учреждения. А свидетельств о том, что Миддлтон отправилась домой, нет.

Фейковые снимки

4 марта в интернете появился первый снимок Кейт Миддлтон после исчезновения. На кадре было видно, как принцесса едет в машине с матерью. Однако пользователи социальных сетей усомнились в подлинности фотографии и заявили, что Миддлтон совсем не похожа на себя.

10 марта Кейт опубликовала в социальных сетях фотографию с детьми, под которой поздравила женщин с Днем матери. На следующий день ей пришлось извиняться за этот снимок: сразу несколько агентств нашли признаки обработки фотографии, которая вызвала сомнения в подлинности снимка. Сразу три крупнейших ресурса — Getty Images, Reuters и AFP — не сочли изображение реалистичным. Подобные новости подогрели слухи об исчезновении Миддлтон.

Королевские скандалы

18 марта в социальных сетях массово разлетелась новость о смерти Карла III. Официальная пресс-служба королевской семьи быстро опровергла новость и даже продемонстрировала фотографии бодрого монарха на следующий день. Однако многие верят, что не бывает дыма без огня. Тревожные новости об обнаруженном у короля раке и о неизвестной плановой операции Кейт Миддлтон вынуждают сомневаться в прозрачности коммуникации королевской семьи. К тому же, принц Уильям, наследник британского престола, пропускает публичные мероприятия.

Если состояние здоровья Карла III действительно хрупкое, то Уильям в ближайшее время может стать новым монархом Великобритании. Для граждан семейные скрепы и консервативные ценности королевской семьи — важный политический атрибут. Вряд ли страна примет монарха, который обрастет слухами про измену или убийство супруги.

Также мировая общественность знает, что Кейт Миддлтон всегда соблюдает правила и не выпадает так надолго из своих обязанностей. Она не любит быть в эпицентре скандалов и служит идеальным образцом для подражания. Возможно, если бы с радаров пропал другой член королевской семьи, аудитория реагировала бы куда спокойнее. В случае же с Кейт ситуация выглядит очень подозрительной.

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