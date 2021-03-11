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Происшествия

Бродячая собака чуть не загрызла девочку в Новосибирске

Сотрудники Следственного комитета по Новосибирской области проводят доследственную проверку по факту нападения бродячей собаки на ребенка в Первомайском районе облцентра.

Собака.
Собака.
СС0

Подруга пыталась отогнать собаку от девочки, но безуспешно. Спасли ее взрослые, которые ехали в машине — они выбежали из салона и прогнали бродячую собаку, сообщают очевидцы в соцсетях.

Инцидент попал на видеорегистратор проезжающей мимо машины, говорится в сообщении регионального Следкома.

Следователям предстоит дать оценку действиям должностных лиц на предмет халатного отношения к обязанностям по обеспечению безопасности в районе. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее следственные органы начали проверку по сообщению о нападении бродячей собаки на школьника в Бийске.

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