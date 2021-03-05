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Происшествия

СК заинтересовался нападением бродячего пса на ребенка в Бийске

Следственные органы начали проверку по сообщению о нападении бродячей собаки на школьника в Бийске. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы СУ СКР по Алтайскому краю.

Собака. Идет снег.
Собака. Идет снег.
СС0

«По словам журналистов, животное покусало ребенка. По данному материалу СМИ следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю зарегистрирован материал доследственной проверки», — заявили правоохранители.

В ходе проверки будут выяснять обстоятельства инцидента и дадут оценку действиям должностных лиц на предмет халатного отношения к обязанностям по обеспечению порядка и безопасности в городе.

Сюжет о нападении собаки на шестиклассника опубликовало Бийское телевидение. На кадры с камеры видеонаблюдения попал момент, когда пес набросился на ребенка.

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