СК заинтересовался нападением бродячего пса на ребенка в Бийске

Следственные органы начали проверку по сообщению о нападении бродячей собаки на школьника в Бийске. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы СУ СКР по Алтайскому краю.

«По словам журналистов, животное покусало ребенка. По данному материалу СМИ следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю зарегистрирован материал доследственной проверки», — заявили правоохранители.

В ходе проверки будут выяснять обстоятельства инцидента и дадут оценку действиям должностных лиц на предмет халатного отношения к обязанностям по обеспечению порядка и безопасности в городе.

Сюжет о нападении собаки на шестиклассника опубликовало Бийское телевидение. На кадры с камеры видеонаблюдения попал момент, когда пес набросился на ребенка.