Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
5 марта -5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Бродячая собака набросилась на шестиклассника в Алтайском крае

В Бийске около первой гимназии на ребенка набросилась бродячая собака, сообщает Бийское телевидение. Момент попал на запись камеры видеонаблюдения.

Собака.
Собака.
СС0

На кадрах пес гонится за учеником 6 класса. Известно, что собака укусила мальчика.

Местные жители говорят, что бродячих собак на территории школы замечают регулярно, а обращения в различные инстанции результатов пока не дают.

Ранее бийчане уже неоднократно жаловались на уличных псов. В некоторых случаях сквозь стаю трудно пробиться взрослому человеку, а ребенку и вовсе угрожает реальная опасность.

Аналогичная проблема есть в Барнауле и в Рубцовске. Участник группы «Инцидент Рубцовск» прислал видео, на котором стая бездомных собак кидается на прохожего в парке им. Кирова.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость