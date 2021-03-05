Бродячая собака набросилась на шестиклассника в Алтайском крае

В Бийске около первой гимназии на ребенка набросилась бродячая собака, сообщает Бийское телевидение . Момент попал на запись камеры видеонаблюдения.

На кадрах пес гонится за учеником 6 класса. Известно, что собака укусила мальчика.

Местные жители говорят, что бродячих собак на территории школы замечают регулярно, а обращения в различные инстанции результатов пока не дают.

Ранее бийчане уже неоднократно жаловались на уличных псов. В некоторых случаях сквозь стаю трудно пробиться взрослому человеку, а ребенку и вовсе угрожает реальная опасность.

Аналогичная проблема есть в Барнауле и в Рубцовске. Участник группы «Инцидент Рубцовск» прислал видео, на котором стая бездомных собак кидается на прохожего в парке им. Кирова.