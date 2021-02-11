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Жизнь

Барнаульцы забили тревогу из-за крупных бродячих псов

Жители Барнаула пожаловались на стаю бродячих собак, которая гуляет на территории школы. Ученики и учителя боятся стать жертвами агрессивных псов. Сообщение об этом появилось в группе Barnaul22.

Собака.
Собака.
СС0

Речь идет о своре из 7−10 собак, которую ежедневно замечают на территории школы № 126 и в районе Гущинских бань.

«Они крупные и агрессивные! Собаки кидаются на детей прямо на территории школы, а также за ее пределами. Я лично была свидетелем такой ситуации, видела в окно. Это очень страшно. Домой мы шли группой (три взрослых и с нами три ребенка). Взрослые тоже боятся здесь ходить», — пишет местная жительница.

С ее слов, 4 февраля бродячий пес напал на ребенка. 10 февраля на место приезжали волонтеры из приюта «Ласка», но животных не оказалось в это время на территории школы.

В конце 2020 года барнаульцы уже жаловались на бродячих псов.

«На улицах Октябрьского района Барнаула ходит стая собак (15−20 животных), достаточно агрессивных. Мы обращались в администрацию, в „Ласку“, в полицию. И ничего не делается», — рассказывали горожане.

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