Жители Барнаула боятся выходить на улицу из-за собак-агрессоров

Жители Октябрьского района Барнаула рассказали о своей непростой ситуации: рядом с их домами облюбовали местечко агрессивные бродячие собаки. Куда бы люди не обращались по этому поводу — толку нет.

Своей бедой жители краевой столицы поделились в городском паблике Barnaul22.

«На улицах Октябрьского района Барнаула ходит стая собак (15−20 животных), достаточно агрессивных. Мы обращались в администрацию, в „Ласку“, в полицию. И ничего не делается», — написала одна из местных жительниц.





По ее словам, на днях собака напала на мальчика.

Это уже не первый подобный случай. В октябре стало известно, что следственный комитет России по Алтайскому краю начинает проверку сообщения в СМИ. где говорилось о жестоком нападении собаки на трехлетнюю девочку.

Инцидент накануне произошел в Бийске, пострадавшая была доставлена в больницу с укусами лица.