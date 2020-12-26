Жители Барнаула боятся выходить на улицу из-за собак-агрессоров

Своей бедой жители краевой столицы поделились в городском паблике Barnaul22.
«На улицах Октябрьского района Барнаула ходит стая собак (15−20 животных), достаточно агрессивных. Мы обращались в администрацию, в „Ласку“, в полицию. И ничего не делается», — написала одна из местных жительниц.
По ее словам, на днях собака напала на мальчика.
Это уже не первый подобный случай. В октябре стало известно, что следственный комитет России по Алтайскому краю начинает проверку сообщения в СМИ. где говорилось о жестоком нападении собаки на трехлетнюю девочку.
Инцидент накануне произошел в Бийске, пострадавшая была доставлена в больницу с укусами лица.