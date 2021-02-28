В Сети появилось видео огромной стаи собак, захвативших городской парк на Алтае

Участник группы «Инцидент Рубцовск» Александр прислал видео, на котором стая бездомных собак кидается на прохожего в парке им. Кирова.
«Кидаются на прохожих вдоль забора парка и по парку. Кого-нибудь и покусают, потом поздно будет», — сообщил он.
Два дня назад аналогичный инцидент произошел в Бийске. Свора бездомных собак выросла в микрорайоне Зеленый клин — эту территорию они посчитали своей вотчиной примерно с осени 2020 года.
«Они подросли и превратились в свору, которая представляет угрозу», — рассказали местные жители.
Бийчане отметили, что обращались в разные инстанции, но везде получали отказ в помощи.
Между тем, по их словам, проблема весьма реальная. В некоторых случаях сквозь стаю трудно пробиться взрослому человеку, а ребенку и вовсе угрожает реальная опасность.