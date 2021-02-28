В Сети появилось видео огромной стаи собак, захвативших городской парк на Алтае

В Рубцовске остается не решенной проблема отлова бездомных собак. На днях в одном из городских сообществ появилось видео, как стая не дает прохода очередному прохожему.

Участник группы «Инцидент Рубцовск» Александр прислал видео, на котором стая бездомных собак кидается на прохожего в парке им. Кирова.

«Кидаются на прохожих вдоль забора парка и по парку. Кого-нибудь и покусают, потом поздно будет», — сообщил он.

Два дня назад аналогичный инцидент произошел в Бийске. Свора бездомных собак выросла в микрорайоне Зеленый клин — эту территорию они посчитали своей вотчиной примерно с осени 2020 года.

«Они подросли и превратились в свору, которая представляет угрозу», — рассказали местные жители.

Бийчане отметили, что обращались в разные инстанции, но везде получали отказ в помощи.

Между тем, по их словам, проблема весьма реальная. В некоторых случаях сквозь стаю трудно пробиться взрослому человеку, а ребенку и вовсе угрожает реальная опасность.