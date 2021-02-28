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Жизнь

В Сети появилось видео огромной стаи собак, захвативших городской парк на Алтае

В Рубцовске остается не решенной проблема отлова бездомных собак. На днях в одном из городских сообществ появилось видео, как стая не дает прохода очередному прохожему.

Бездомные собаки.
Бездомные собаки.
Михаил Хаустов

Участник группы «Инцидент Рубцовск» Александр прислал видео, на котором стая бездомных собак кидается на прохожего в парке им. Кирова.

«Кидаются на прохожих вдоль забора парка и по парку. Кого-нибудь и покусают, потом поздно будет», — сообщил он.

Два дня назад аналогичный инцидент произошел в Бийске. Свора бездомных собак выросла в микрорайоне Зеленый клин — эту территорию они посчитали своей вотчиной примерно с осени 2020 года.

«Они подросли и превратились в свору, которая представляет угрозу», — рассказали местные жители.

Бийчане отметили, что обращались в разные инстанции, но везде получали отказ в помощи.

Между тем, по их словам, проблема весьма реальная. В некоторых случаях сквозь стаю трудно пробиться взрослому человеку, а ребенку и вовсе угрожает реальная опасность.

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