Бродячие дети напали на мужчину глубокой ночью в Барнауле

Жителей дома на ул. Островского, 8 разбудили крики во дворе в час ночи 11 апреля, сообщают они в Telegram-канале « Инцидент Барнаул ».

По камерам видеонаблюдения удалось рассмотреть, как двое подростков около 12-ти лет толкают и бьют мужчину.

Пострадавший при этом, на первый взгляд, был пьян — он нетвердо стоял на ногах и шатался.

Свои действия дети сопровождали страшной нецензурной бранью, добавляют жильцы.

«Если сегодня они геройски унизили мужчину, что будет завтра? Это наше будущее? Почему дети на улице одни ночью?» — задаются вопросами возмущенные барнаульцы.

Ранее новосибирский подросток напал на учительницу, которая забрала у него вейп.