Новосибирский подросток напал на учительницу, которая забрала у него вейп

По словам родителей других учеников, у мальчика с 1 класса наблюдались проблемы с поведением. Дети рассказывали, что мальчик оскорблял других учеников, ввязывался в драки.
«Он мог запросто оскорбить учителя на уроке, в том числе и матом. Мог встать и выйти посреди урока в классе», — рассказывали родители одноклассников подростка.
Диалоги с мамой подростка ни к чему не привели, ребенком, по всей видимости, не занимались, сообщают взрослые. По рассказам очевидцев, у родителей были с матерью мальчика конфликты.
Накануне подросток решил воспользоваться вейпом в раздевалке, где его поймал учитель физкультуры. Он отобрал электронную сигарету и отдал ее классной руководительнице.
Женщина вместе с завучем пригласила ребенка для беседы об инциденте. Но мальчик начал требовать вейп обратно, а затем попытался отобрать его силой.
Охранник вызывал в школу росгвардейцев. На место были вызваны сотрудники ПДН. Заявлений от администрации школы не поступало, сообщили в правоохранительных органах.
Ранее на Алтае школьник поджег венки у стены с именами погибших солдат.