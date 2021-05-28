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Происшествия

Бродячие собаки насмерть загрызли женщину в Самаре

В Самаре стая собак напала на женщину, которая скончалась от полученных травм, сообщает региональный СК.

Бездомные собаки.
Бездомные собаки.
Михаил Хаустов

Нападение произошло утром 19 мая рядом с жилым домом.

«Стая бездомных собак напала на местную жительницу 1956 года рождения. Женщина была доставлена в одно из медицинских учреждений, где впоследствии скончалась», — рассказали в ведомстве.

Возбудили уголовное дело по признакам «оказания услуг и выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности».

Следователи проверяют должностных лиц по факту ненадлежащего исполнения обязанностей — был заключен контракт на отлов бродячих животных.

Ранее в Бурятии бродячие собаки загрызли 80-летнюю женщину прямо возле ее дома.

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