Бродячие собаки загрызли 80-летнюю женщину в Сибири

В Бурятии возбудили уголовное дело в отношении неизвестных чиновников после обнаружения мертвой пенсионерки со следами нападения собак, сообщает республиканский СК.

Тело 80-летней женщины обнаружил сын. Утром 4 апреля он пришел навестить мать, но рядом с домом нашел ее тело со следами укусов.

«Установлено, что повреждения — прижизненные, их причинение повлекло наступление травматического, геморрагического шока и смерть», — рассказали в ведомстве итоги судебно-медицинской экспертизы.

Когда полицейский обследовал местность, на него набросились четыре собаки. Он открыл по ним огонь и ранил одну, после чего свора скрылась в ближайшем лесу.

«Распространение бродячих собак в населенных пунктах и их нападение на людей говорит о ненадлежащей организации работы органов местного самоуправления. В связи с этим возбуждено уголовное дело по признакам халатности, повлекшей смерть человека», — подчеркнули в СК.

Бродячие собаки в Барнауле. vk.com/barneos22

Вокруг села организовали поиски и отлов бродячих собак — удалось найти только двух.

Кроме того, как отметили в ведомстве, руководителям всех районных администраций Бурятии направили предупреждающие письма.

На местном уровне решили заключить дополнительные контракты по отлову бродячих собак, а также усилить полицейские патрули.