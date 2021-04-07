Бродячие собаки загрызли 80-летнюю женщину в Сибири

Тело 80-летней женщины обнаружил сын. Утром 4 апреля он пришел навестить мать, но рядом с домом нашел ее тело со следами укусов.
«Установлено, что повреждения — прижизненные, их причинение повлекло наступление травматического, геморрагического шока и смерть», — рассказали в ведомстве итоги судебно-медицинской экспертизы.
Когда полицейский обследовал местность, на него набросились четыре собаки. Он открыл по ним огонь и ранил одну, после чего свора скрылась в ближайшем лесу.
«Распространение бродячих собак в населенных пунктах и их нападение на людей говорит о ненадлежащей организации работы органов местного самоуправления. В связи с этим возбуждено уголовное дело по признакам халатности, повлекшей смерть человека», — подчеркнули в СК.
Вокруг села организовали поиски и отлов бродячих собак — удалось найти только двух.
Кроме того, как отметили в ведомстве, руководителям всех районных администраций Бурятии направили предупреждающие письма.
На местном уровне решили заключить дополнительные контракты по отлову бродячих собак, а также усилить полицейские патрули.
В Бурятии собаки часто кидаются на людей. В конце декабря 2020 года напали на ребенка и девушку, которую в крайне тяжелом состоянии спецбортом МЧС доставили в Москву.
Через три недели, 12 января, произошло новое ужасающее нападение — собаки напали на мальчика, которого в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу.
26 января бездомные животные набросились на девятилетнюю девочку — у нее зафиксировали раны головы и рук.