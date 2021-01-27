Собаки вновь изгрызли ребенка в Бурятии. После митинга власти пообещали «теперь уж точно разобраться»

В Улан-Удэ вечером 26 января жители микрорайона Забайкальский устроили очередной митинг после третьего нападения стаи собак на ребенка, сообщает « Информ Полис ».

Напомним, в конце декабря 2020 года в этом же микрорайоне собаки напали на ребенка и девушку, которую в крайне тяжелом состоянии спецбортом МЧС доставили в Москву.

Через три недели, 12 января, там же произошло новое ужасающее нападение — собаки напали на мальчика, которого в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу.

26 января бездомные животные набросились на девятилетнюю девочку — у нее поверхностные раны головы и рук.

«Ребенок поступил в ДРКБ с укушенными ранами волосистой части головы и бедра. Состояние у него удовлетворительное. Оказывается необходимая медицинская помощь», — рассказали в бурятском минздраве.

В региональном МВД сообщили, что нападение произошло около 13.00. На место сразу же выехали сотрудники полиции для выяснения всех обстоятельств.

В местном СК добавили, что ребенку на помощь пришел мужчина, который отогнал животных и оказал девочке помощь. Принимают решение о возбуждении уголовного дела.

Одна из местных жительниц сообщила, что накануне на нее тоже напали собаки. Женщина предполагает, что орудует одна стая.

После этого вечером 26 января жители микрорайона Забайкальский устроили третий сход с требованиями разобраться с бродячими собаками.

«Сколько это уже может продолжаться? Мы боимся ходить, у нас собаки со спины нападают на человека. Было обещание, что избавят от них», — заявила одна из активисток.

Больше всего людей беспокоит безопасность детей, ведь именно они становятся жертвами собак в этом микрорайоне.

К собравшимся вышли заместитель мэра Улан-Удэ Сергей Гашев и его заместитель Владимир Соснин.

Чиновники в очередной раз пообещали — но в этот раз уже прямо точно — разобраться с собаками. Две бригады по отлову животных будут находиться в микрорайоне постоянно.

Кстати, ранее власти Бурятии предложили ввести налог на собак, чтобы за счет этих денег организовать работу по отлову и содержанию животных.