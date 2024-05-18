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Происшествия

Бросившего гранату в сослуживцев сержанта признали виновным. Погибли семь человек

Присяжные военного суда признали виновным бывшего командира взвода сержанта.

Мужчине может грозить пожизненное заключение.

Обсуждение последствий вердикта присяжных состоится 21 мая.

Что произошло

Сержант в пьяном состоянии после празднования старого Нового года бросил гранату в сослуживцев, от которой сдетонировали газовые баллоны.

Жертвами стали семь мобилизованных, еще 10 человек получили ранения, пишет «Коммерсантъ». ЧП случилось в воинской части, которую вывели из зоны СВО.

Сержант бросил гранату в комнату, где спали сослуживцы. Там же находились баллоны с газом, они взорвались, разлетелись осколки и начался пожар, указывает Lenta.ru.

Ранее россиянин бросил в толпу гранату, пострадали 15 человек. Это произошло в одном из поселков Ставропольского края. По предварительной информации, граната взорвалась под столом.

Люди собрались на день рождения хозяйки домовладения, всего там находилось 18 человек.

В пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю сообщили, что подозреваемый задержан. По предварительной информации, он находится в состоянии опьянения, гранату он бросил из-за бытового конфликта.

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