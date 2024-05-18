Мужчине может грозить пожизненное заключение.

Обсуждение последствий вердикта присяжных состоится 21 мая.

Что произошло

Сержант в пьяном состоянии после празднования старого Нового года бросил гранату в сослуживцев, от которой сдетонировали газовые баллоны.

Жертвами стали семь мобилизованных, еще 10 человек получили ранения, пишет «Коммерсантъ». ЧП случилось в воинской части, которую вывели из зоны СВО.

Сержант бросил гранату в комнату, где спали сослуживцы. Там же находились баллоны с газом, они взорвались, разлетелись осколки и начался пожар, указывает Lenta.ru.

Ранее россиянин бросил в толпу гранату, пострадали 15 человек. Это произошло в одном из поселков Ставропольского края. По предварительной информации, граната взорвалась под столом.

Люди собрались на день рождения хозяйки домовладения, всего там находилось 18 человек.

В пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю сообщили, что подозреваемый задержан. По предварительной информации, он находится в состоянии опьянения, гранату он бросил из-за бытового конфликта.

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