Мужчине может грозить пожизненное заключение.
Обсуждение последствий вердикта присяжных состоится 21 мая.
Что произошло
Сержант в пьяном состоянии после празднования старого Нового года бросил гранату в сослуживцев, от которой сдетонировали газовые баллоны.
Жертвами стали семь мобилизованных, еще 10 человек получили ранения, пишет «Коммерсантъ». ЧП случилось в воинской части, которую вывели из зоны СВО.
Сержант бросил гранату в комнату, где спали сослуживцы. Там же находились баллоны с газом, они взорвались, разлетелись осколки и начался пожар, указывает Lenta.ru.
Ранее россиянин бросил в толпу гранату, пострадали 15 человек. Это произошло в одном из поселков Ставропольского края. По предварительной информации, граната взорвалась под столом.
Люди собрались на день рождения хозяйки домовладения, всего там находилось 18 человек.
В пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю сообщили, что подозреваемый задержан. По предварительной информации, он находится в состоянии опьянения, гранату он бросил из-за бытового конфликта.
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