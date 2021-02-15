Бурятская учительница порвала ухо школьнику, который не расслышал задание

Ранее в соцсетях рассказали об инциденте в Петропавловской средней школе № 1 в Джидинском районе.
«Учительница порвала ухо ученику. Он перенес три операции летом 2020 на это ухо. Он практически не слышит им. Через 2−3 месяца намечалась следующая операция. Учительница прекрасно знала об этом», — написали в сообщении.
Пояснили, что ребенок прослушал задание и не приступил к выполнению — за это учительница дернула за больное ухо.
«Все швы были разорваны. Сейчас нужна будет операция на ухо, но о восстановлении слуха речь уже не идет», — отметили в паблике.
Директор школы рассказал изданию, что учительница после происшествия испугалась и сразу же повела ученика в медпункт.
Он также отметил, что «нерадивый ученик вывел учительницу». После приехала мама ребенка и повезла его в больницу.
В районном управлении образования сообщили, что в школе ждут медзаключение по результатам обследования. Также проводят служебную проверку.
Ранее в Петербурге преподавателя ОБЖ задержали за поцелуи с восьмиклассницей, снявшей приставания на видео.