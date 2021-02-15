Бурятская учительница порвала ухо школьнику, который не расслышал задание

Ранее в соцсетях рассказали об инциденте в Петропавловской средней школе № 1 в Джидинском районе.

«Учительница порвала ухо ученику. Он перенес три операции летом 2020 на это ухо. Он практически не слышит им. Через 2−3 месяца намечалась следующая операция. Учительница прекрасно знала об этом», — написали в сообщении.