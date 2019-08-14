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Происшествия

Буйные бийчане подрались в тесном автобусе

12 августа в бийской маршрутке произошла потасовка. Один из пассажиров распивал алкоголь, а другой сделал ему замечание, рассказывают журналисты «Бийского телевидения».

Водитель автобуса.
Водитель автобуса.
Михаил Хаустов

Инцидент произошёл в автобусе, который следовал по маршруту № 77. Потасовка длилась больше пяти минут, пока не вмешался водитель маршрутки. Все это время автобус стоял на месте. Никто из пассажиров не пострадал, хотя на видео слышно, как кричит девушка.

Горожане заметили, что в маршрутках Hyundai «рукой пошевелить негде, а тут аж подраться умудрились».

«Каждое утро вонь перегара в автобусах и с работы едешь так же воняет. Такое ощущение, что мужчины на работу и с работы едут пьяные. Как надоели эти алкаши», — отмечают местные жители в соцсетях.

В марте в бийском автобусе № 36 два молодых человека накинулись на кондуктора и пассажирку. Парни щелкали семечки и им не понравилась просьба этого не делать.

В настоящее время по данному факту в МУ МВД «Бийское» назначена и проводится проверка.

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