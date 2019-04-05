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Жизнь

«Не хотел огорчить»: один из участников драки в бийском автобусе извинился перед пострадавшими

Молодой человек извинился за конфликт, который произошел в бийском автобусе 27 марта. Ролик разместили в группе «Инцидент Бийск».

Драка в автобусе.
Драка в автобусе.
Кадр из видео НБЛ Бийск на YouTube

Напомним, потасовка произошла в автобусе № 36. Два молодых человека щелкали семечки, кондуктор сделала им замечания. Тогда один из парней неожиданно дал девушке несколько пощечин. За нее вступилась пассажирка. В результате хулиганы причинили девушкам телесные повреждения.

В ролике один из участников конфликта извинился перед девушками.

Девушки с 36 автобуса, извините за конфликт, пожалуйста, за грубые слова, сказанные в вашу сторону. Не хотел огорчить, обидеть тоже не хотел. Правда, девчонки, извините, пожалуйста, за все неудобства, за все, — говорит бийчанин.

Altapress.ru писал, что пострадавшая пассажирка автобуса обратилась с заявлением в полицию. Ее направили на судебно-медицинское обследование. Вскоре полицейские задержали парней.

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