Буйного сибиряка сняли с рейса

Буйного пассажира сняли с рейса прямо перед взлетом в международном аэропорту «Толмачево» из-за нецензурной брани, сообщает РИА Новости .

В самолете мужчина громко матерился и размахивал руками. И игнорировал призывы экипажа вести себя нормально.

В результате пилот принял решение прекратить руление из-за невозможности обеспечить безопасность остальных людей.

Инцидент произошел на борту воздушного судна, вылетавшего из Новосибирска в Новый Уренгой.

Задержанным оказался 40-летний житель Красноярского края. Он был доставлен в дежурную часть, где на него составили протокол об административных правонарушениях за мелкое хулиганство и невыполнение распоряжений командира воздушного судна, пишет Lenta.ru. Ему грозит штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей или арест сроком до 15 суток.

Ранее курильщик заставил экстренно приземлиться самолет, летевший в Новосибирск.