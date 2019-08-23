Cамолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Сочи

23 августа лайнер «Уральских авиалиний», летевший из Тель-Авива в Сочи со 160 пассажирами на борту, совершил аварийную посадку из-за проблем с колесом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя городского аэропорта.

Как сообщает издание, в 15:37 по московскому времени в международном аэропорту Сочи совершил аварийную посадку самолет Airbus А320 авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший по маршруту Тель-Авив — Сочи. На борту лайнера находилось 160 пассажиров.

По предварительным данным, произошло разрушение пневматика левого основного колеса. «Оперативные службы международного аэропорта Сочи были приведены в полную готовность. Посадка прошла благополучно», — говорится в официальном сообщении.

Также отмечается, что аэропорт Сочи работает в штатном режиме.

Ранее, 15 августа, самолет «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку в кукурузное поле на окраине Жуковского. На борту находились 234 пассажира, в том числе семь членов экипажа. В результате жесткого приземления пострадали десятки пассажиров.