Cамолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Сочи

Как сообщает издание, в 15:37 по московскому времени в международном аэропорту Сочи совершил аварийную посадку самолет Airbus А320 авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший по маршруту Тель-Авив — Сочи. На борту лайнера находилось 160 пассажиров.
По предварительным данным, произошло разрушение пневматика левого основного колеса. «Оперативные службы международного аэропорта Сочи были приведены в полную готовность. Посадка прошла благополучно», — говорится в официальном сообщении.
Также отмечается, что аэропорт Сочи работает в штатном режиме.
Ранее, 15 августа, самолет «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку в кукурузное поле на окраине Жуковского. На борту находились 234 пассажира, в том числе семь членов экипажа. В результате жесткого приземления пострадали десятки пассажиров.