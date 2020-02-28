Час расплаты. История самой известной алтайской ОПГ получила неожиданное продолжение

Резонансный приговор, вынесенный в 2017 году Алтайским краевым судом участникам вошедшей в историю российского права ОПГ Мамуки Чкадуа, уже вышел из поля зрения федеральных изданий. Однако жизнь участников группировки не стоит на месте: как стало известно Altapress.ru, отбывающий срок в 12 лет барнаулец Виталий Киселев выиграл в Октябрьском суде иск у Минфина страны. Теперь ему полагается компенсация за душевные страдания, пережитые во время следствия. Сам Киселев провел в СИЗО около четырех лет и оценил их в 10 млн рублей.

С целями и задачами

Altapress.ru уже рассказывал о ключевых эпизодах деятельности ОПГ Мамуки Чкадуа — покушения и убийство (не стеснялись стрелять прямо на оживленных улицах), вымогательство денежных средств у предпринимателей и таксистов-частников, мошенничество в сфере кредитования и т. д.

На скамье подсудимых оказался 21 человек, все получили серьезные сроки лишения свободы. Но уникально другое.

Согласно приговору Алтайского краевого суда, сам Мамука Чкадуа (он же — вор в законе Мамука Гальский) стал первым в России, кто был осужден по ч. 4 ст. 210 УК РФ — «Организация преступного сообщества лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии».

Следствию удалось доказать, что под руководством Чкадуа была создана и действовала криминальная структура, которая имела четкую многоуровневую систему внутреннего управления, планирования и реализации преступлений. По сути, ОПГ — это полноценная организация, со своими целями и задачами.

Алтайский краевой суд. altapress.ru

Из самых известных в России фигурантов, которые проходят или проходили по 210-ой статье (участие или создание ОПГ), можно отметить бывшего министра открытого правительства РФ Михаила Абызова, сенатора Рауфа Арушакова, советника губернатора Новосибирской области Александра Солодкина и др.

Барнаулец Виталий Киселев по прозвищу «Винт» — человек менее известный: девять классов образования, ранее не судим, неофициально работал «кузовщиком» в автомастерской, на иждивении малолетний ребенок.

Приговором Алтайского краевого суда осужден на 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима за участие в преступном сообществе и покушении на убийство. Вину свою признал частично.

Зал судебных заседаний. mos-gorsud.ru

Огонь на поражение

Жители Барнаула помнят ЧП со стрельбой, которое произошло летом 2013 года на пересечении пр-та Ленина и ул. Северо-Западной.

Как установили позднее следствие и суд, люди Мамуки Чкадуа на нескольких автомобилях сначала блокировали темный Toyota Mark II, ожидающий зеленого сигнала светофора, а потом, выйдя из своих машин, произвели в иномарку несколько выстрелов.

За рулем Mark II был человек, хорошо известный в определенных кругах, как «Айдар». Сам он не пострадал, а вот его спутник получил смертельные ранения в голову. Случайная жертва.

Нападавшие сначала скрылись в Республике Алтай, но потом сами явились в правоохранительные органы. Их версии произошедшего сводились к полному отсутствию злого умысла.

Пуля. Стрельба. Оружие. СС0

Так, Виталий Киселев рассказал следователям: он подошел к Mark II, чтобы попросить его водителя после перекрестка остановиться у ТЦ «Норд-Вест». Однако из открытого заднего правого окна иномарки «показался обрез, а также прозвучала нецензурная брань».

Киселев испугался и четыре раза выстрелил в водительскую дверь из имевшегося при нем травматического пистолета «Оса». В это же время началась стрельба и из другого оружия.

«Убийца и душегуб»

Спутник Айдара был застрелен не из «Осы», а из обреза. На время следствия Киселева поместили под стражу. Предъявленное обвинение — участие в преступном сообществе, покушение на убийство и убийство. В общей сложности он провел в СИЗО четыре года.

А когда начался суд, обвинение по самой тяжкой статье — «Убийство» — с Киселева сняли. В связи с отсутствием состава преступления. Он получил право на реабилитацию.

Ружье. Оружие. СС0

Сумма иска, который Киселев предъявил уже после окончания уголовного процесса к Минфину и Следственному комитету, составила 10 млн рублей. Дело рассматривал Октябрьский районный суд.

«При проведении предварительного расследования находился в постоянном напряжении <…>, после прекращения дела не все верят в его невиновность, продолжают называть убийцей и душегубом. Его социальный статус и восприятие его самим обществом очень изменилось. Ему причиняются душевные страдания», — приводит суд позицию защиты Виталия Киселева.

Истец сделал ссылку и на практику Европейского Суда по правам человека. Сам факт незаконного привлечения к уголовной ответственности предполагает возникновение нравственных страданий у подсудимого.

В Октябрьском суде Минфин России был против удовлетворения иска. Представитель Следственного комитета посчитал, что 10 млн рублей — завышенный размер заявленной компенсации, он подлежит уменьшению «с учетом принципа разумности и соразмерности».

Следственный комитет. Анна Зайкова

По логике Следкома, нет доказательств того, что до снятия предъявленного обвинения в убийстве, Киселев «испытывал более сильные моральные страдания и лишения, чем после этого».

Интересно, что суд, вынося решение в пользу истца, указал на длительный срок пребывания Киселева под стражей — «чуть менее четырех лет», и у него все это время «действительно имелись основания существенно переживать за свою судьбу с учетом нахождения под указанным обвинением (возможность максимального лишения свободы)».

Но сумму все-таки уменьшили. По решению суда, Минфин России теперь должен выплатить Виталию Киселеву 45 тыс. рублей.

«Прогон» через SMS

После вынесения приговора членам ОПГ Мамуки СМИ сообщили много подробностей об этой группировке. Но некоторые детали Altapress.ru сегодня публикует впервые.

Смартфон. СС0

1. Руководители и «бойцы» ОПГ активно использовали для коммуникаций Viber и другие приложения, которые, как они полагали, позволяют проводить переговоры тайно от правоохранительных органов. В мобильном телефоне «Саши Узбека» (Шерали Хатамов — по мнению следствия, это второй человек в иерархии после Чкадуа, был назначен им «положенцем» в Алтайском крае) борцы с оргпреступностью нашли такое исходящее смс-сообщение (орфография и пунктуация автора сохранены:

«Приветствуем весь порядочный люд братва, данным прогоном ставим в курс, что массой воров было принято решение по мартику: за игнорирование им воровского и людского данному человеку как к порядочному не относится, положенцем алтайского края он не является, все его решения не воспринимать. за игнорирование прогона будет спрос по жизни. На этом ограничусь пожелав единства. С добром уважением и взоимопонимания. Саня узбек».

2. Самым «безобидным» эпизодом было мошенничество в сфере кредитования. Гражданин предоставил в крупный розничный банк липовую справку 2-НДФЛ и указал, что он трудоустроен в ломбарде. Получив одобрение на 250 тыс. рублей, заемщик оставил на счете сумму, равную сумме трех первых платежей по кредиту. Больше оплата заемщиком не производилась.

Кредит. СС0.

В дальнейшем банк выявил еще 15 схожих кредитов с просрочкой: те же первые три платежа на счете, а заемщики — работники ломбардов. По самому первому эпизоду к уголовной ответственности за соучастие в мошенничестве была привлечена бывшая сотрудница банка.

3. Применение оружия было нормой в ОПГ Чкадуа и конкурирующих с ней криминальных группах. Так, в ходе конфликта, который произошел возле «центрального офиса» ОПГ — одной из барнаульских автомоек, «Саше Узбеку» выстрелили в лицо из травматического пистолета. Он отделался переломом носа. В другой конфликтной ситуации противник не выстрелил в «Узбека», потому что с ним рядом был его маленький ребенок.

4. Среди 20 осужденных по этому уголовному делу (не ко всем из них была применена ст. 210 УК РФ) — два студента алтайских вузов, менеджер по продажам с кондитерской фабрики, директор торгового дома, а также руководитель двух небольших фирм.

Такси. СС0

5. Деньги «за право работы» людям Чкадуа и Хатамова таксисты-частники платили на многих перспективных в то время точках — у ТЦ «Европа», у клубов «Зеркало», «Че Гевара», «Фараон» и др. А у торгового центра «Формула М2» дань взимали с владельцев грузовых автомашин.

Цифра 194 лица в составе организованной группы или преступного сообщества выявили в 2019 году правоохранительные органы в Алтайском крае. Это седьмой показатель среди регионов России. Ближайшие «соседи» нашего региона в этом плане — Ставропольский (195) и Красноярский края (193). Показатель Республики Алтай за прошлый год равен нулю.

Источник: портал правовой статистики Генпрокуратуры РФ.