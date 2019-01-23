«Прошу выровнять пол». Алтайский заключенный голодает в знак протеста против «нечеловеческих условий» в колонии

Барнаулец Александр Рише, отбывающий наказание в ИК-5 Рубцовска за мошенничество в сфере кредитования, объявил голодовку с 10 января 2019 года. Мужчина воюет с администрацией колонии с момента прибытия, его уже признали злостным нарушителем. Сейчас он протестует против очередного помещения в «одиночку» ШИЗО и требует возбудить уголовное дело против сотрудников учреждения.

На что жалуемся?

За неполный год заключения Александр Рише написал десятки жалоб начальнику колонии. В особенно острый период, судя по датам в рукописях, он строчил их почти каждый день.

Рише крайне возмущен условиями содержания в ШИЗО: по его словам, в камере холодно, потому что сильно дует от окна, а ему даже не дают зимних вещей и второе одеяло. Помимо этого заключенный жаловался на неработающий смыв в туалете, проблемы с принятием душа, капающий кран, отсутствие горячей воды и ведра под мусор, насекомых в камере, периодически не работающее радио.

Осужденного также не устраивает, что ему не дают необходимые лекарства, а во время в медсанчасти не разрешали лежать на кровати и не разъяснили, от чего лечат.

Из жалоб Рише:

«Прошу разъяснить мне, почему нету журнала для жалоб ни у кого» «Мы находимся в нечеловеческих условиях, хотя у нас 21-й век, нас содержат, как собак» «Боюсь за свою безопасность и свою жизнь в связи с моими неоднократными жалобами в адрес администрации. Мне угрожали другие заключенные, что если я не прекращу жаловаться, со мной расправятся и запустят в космос» «Заявляю, что начальник отряда /ФИО/ связан с криминальным миром. Прошу сообщить об этом в СКР, прокуратуру и ФСБ» «Окно в изоляторе очень маленькое и расположено высоко, а снаружи высокий забор, из-за чего я лишен солнечного света, где содержится витамин Д. Это приносит мне нравственные, психологические, эмоциональные страдания и вредит моему здоровью» «Боюсь заболеть туберкулезом и другими легочными заболеваниями, так как камера находится напротив бани, и оттуда все время идет пар, а двери плотно не закрываются, из-за чего в камере очень влажно» «Люди, которые ходят в так называемую баню в здании ШИЗО, после принятия ее начинают ломиться в дверь, тем самым создается большой шум, что воздействует на меня морально и психологически» «Прошу отреагировать на грохот, который доходит из бани, я в очередной раз перенес страдания, весь день долбят в эту дверь, и никому до этого нет дела» «Прошу выровнять пол в камере посередине, так как я перенес две операции на спине, и планируется еще операция в паху, у меня может отказать или заклинить нога. Я боюсь, что могу споткнуться и нанести себе увечье» «Прошу сохранить видеозапись нахождения в медицинском изоляторе меня и /ФИО заключенного/ с 23.09. 2018 по 20.11.2018 для подтверждения наших пыток»

По словам Рише, далеко не на все жалобы и вопросы он получил ответы. Altapress.ru обратился в УФСИН по Алтайскому краю с просьбой прокомментировать слова заключенного. В ведомстве ответили, что камеры штрафных помещений оборудованы в соответствии с законодательством РФ.

Следственный изолятор , СИЗО. УФСИН России по Алтайскому краю

Из ответа УФСИН России по Алтайскому краю:

«Журнал для жалоб» в учреждениях УИС не предусмотрен. Администрация исправительной колонии ведет «Журнал приема осужденных по личным вопросам», где регистрируются предложения, заявления и жалобы, принятые в устной и письменной форме.

Рише уже выдали зимнюю форменную одежду. В ведомстве пояснили, что направляли заключенного на лечение из-за его заболевания, при этом показаний к постельному режиму он не имел.

В ШИЗО с порога

Александра Рише этапировали в колонию 27 апреля 2018 года, однако вместо положенного пребывания в карантинном отделении он сразу же попал в ШИЗО. У него произошел конфликт с другими заключенными из-за того, что они стали делить его вещи, рассказал мужчина своему адвокату Елене Фогель. По его словам, эти люди были расконвоированы и свободно передвигались по территории.

Чтобы избежать дележки, осужденный потребовал составить акт описи его вещей и поместить их в камеру хранения. На что дежурный, по словам Рише, сделал ему замечание: «Раз такой умный, пойдешь в ШИЗО».

В алтайской колонии. Олег Богданов

В УФСИН по Алтайскому краю на запрос altapress.ru сообщили, что «по прибытии в исправительное учреждение осужденный высказал нецензурные и жаргонные выражения в адрес администрации», за что и был «водворен в штрафной изолятор на 7 суток». Перед помещением туда, а также в период нахождения в ШИЗО Рише ежедневно осматривали работники медицинской части, говорят в ведомстве.

Елена Фогель,

адвокат Александра Рише:

Рише даже не успел ознакомиться с порядком и условиями отбывания наказания, со своими правами и обязанностями. Дежурный, нарушив Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений, единолично, без согласования с начальством, решил поместить его в ШИЗО. При этом никакого разбирательства по факту высказывания жаргонной лексики сотрудник колонии не проводил.

Александр Рише обратился в СКР с просьбой провести проверку. В частности, он требовал выяснить, кто подписал за него расписки об ознакомлении с Правилами внутреннего распорядка ИУ и другие документы, датированные днем его прибытия в колонию. Следователь назначил почерковедческую экспертизу, которая установила, что подписи от имени Рише выполнил начальник одного из отрядов ИК, рассказала altapress.ru адвокат Елена Фогель.

В алтайской колонии. Олег Богданов

По факту «фальсификации подписей и рукописного текста в расписках» Рише обратился в СКР с требованием «привлечь сотрудников ИК-5 к уголовной ответственности за превышение должностных полномочий». В возбуждении дела отказали, сейчас адвокат Елена Фогель обжалует это решение.

Вечный нарушитель

После истечения первого наказания Рише из ШИЗО не вышел: ему тут же «накинули» еще два взыскания на 7 и 14 суток за отказ держать руки за спиной при перемещении по коридору. Затем за нарушение формы одежды заключенного отправили в помещение камерного типа (ПКТ) на месяц.

После такой «встряски» Рише попал в медучреждение УФСИН на лечение. Оттуда он сразу же вернулся в ШИЗО, где отбыл наказание еще за два нарушения. После этого осужденного перевели из обычных в строгие условия содержания.

Елена Фогель,

адвокат Александра Рише:

Все эти взыскания наложил единолично начальник колонии без процедуры разбирательства в составе дисциплинарной комиссии. События нарушений не доказаны. В документах о наложении взысканий есть исправления дат и времени, рукописный текст выполнен разными чернилами. Сам Рише считает, что таким образом на него давят с целью принудить «откупиться» ради «нормальных» условий заключения.

Следственный изолятор , СИЗО. УФСИН России по Алтайскому краю

В общей сложности Рише провел в ШИЗО и ПКТ около 4-х месяцев. Сейчас он снова находится в изоляторе. Причина наказания неизвестна ни ему, ни адвокату. Протестуя против этого, осужденный объявил голодовку. Он пьет только воду.

Как объяснили altapress.ru в УФСИН по Алтайскому краю, Александра Рише снова наказали за то, что он нарушил режим содержания в медсанчасти: спал в дневное время. В колонии его признали злостным нарушителем. В период заключения мужчина получил уже 13 дисциплинарных взысканий. Однако, по данным его адвоката Елены Фогель, в колонии его наказывали только 7 раз, остальные нарушения были зафиксированы до вступления приговора в силу, когда Рише содержался в СИЗО.

Осужденный уже обращался в суд с целью оспорить наказания, но их признали обоснованными. Сейчас Елена Фогель готовит апелляцию в краевой суд на это решение. Пока Рише голодает, его каждый день осматривает врач, сообщили в УФСИН по Алтайскому краю. Информацию о голодовке уже передали в прокуратуру.

В алтайской колонии. УФСИН России по Алтайскому краю

За что сидит Рише

Александр Рише получил 6 лет колонии общего режима за несколько эпизодов мошенничества в сфере кредитования, в том числе в составе группы. Согласно приговору суда, он оформлял кредиты на номинальных заемщиков, предоставляя банкам, МФО и магазинам ложные сведения.

При этом Рише выдавал заемщику вознаграждение и обещал погасить кредит самостоятельно. Остальные деньги он присваивал и делил вместе с сообщниками. Свою вину мужчина не признал. До заключения он работал юрисконсультом.

С 20 мая 2015 года Рише содержится под стражей. Его срок должен был истечь в 2021 году, однако с учетом нового закона о пересчете дней в СИЗО заключенный может выйти в октябре 2019 года.