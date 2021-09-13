Частная клиника заплатит жительнице Барнаула за деформированный нос

Жительнице Барнаула удалось доказать вину частной клиники пластической хирургии после того, как врачи изуродовали ее нос. Об этом говорится в сообщении краевой прокуратуры.

Девушка обратилась в клинику в октябре 2018 года по полису ДМС, чтобы провести операцию по устранению деформации носовой перегородки.

«По результатам проведенной операции пациент обнаружила изменение формы носа, провал хрящевой части», — рассказали в прокуратуре.

Жительница Барнаула обратилась с исковым заявлением о взыскании с клиники компенсации морального вреда. Суд согласился и обязал клинику выплатить 50 тыс. рублей, но во взыскании штрафа отказал в связи с недоказанностью вины врачей.

Прокурор обжаловал данное решение. Суд апелляционной инстанции назначил судебно-медицинскую экспертизу для установления качества оказанной помощи.

Экспертным заключением вина сотрудников клиники нашла свое подтверждение.

Теперь клиника обязана выплатить и штраф в размере 25 тыс. рублей.

Ранее в Барнауле получила огласку история конфликта пациентки и барнаульской стоматологической клиники. Женщина утверждает, что косметический дефект лица она получила из-за неправильно установленных брекетов.