7 сентября
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Происшествия

Стали известны новые подробности истории с избиением журналиста НТВ в Барнауле

Барнаульская стоматологическая клиника озвучила свою версию конфликта, который произошел с участием пациентки Ольги Сухановой и съемочной группы НТВ. Подробности передает «Катунь 24».

Конфликт в стоматологической клинике.
Конфликт в стоматологической клинике.
Скриншот видео "Катунь 24"

Конфликт пациентки и клиники длится с 2018 года. Как уже сообщалось, женщина считает, что из-за неправильно установленной брекет-системы у нее появился косметический дефект лица.

Как пояснили в клинике, судебная экспертиза установила, что дефект стал результатом врожденного заболевания, и стоматологи здесь не при чем.

Первоначальные требования пациентки о компенсации более миллиона рублей суд оставил без удовлетворения. С тех пор идут апелляционные процессы.

Не дождавшись очередного заседания, женщина пришла в клинику в сопровождении мужчины и заявила, что это представитель «центрального телеканала», но представляться сам видеооператор не стал и редакционное удостоверение не предъявил.

Нападение на журналиста в стоматологической клинике. Барнаул.
Нападение на журналиста в стоматологической клинике. Барнаул.
кадр из видео.

Представитель клиники заставила неизвестных ему людей покинуть помещение. На помощь пришел соучредитель клиники, который, как сообщалось, напал на журналистов.

Штатными журналистами федерального телеканала ни Ольга, ни мужчина не являются, отмечает источник, но периодически оператор ведет съемки по просьбе редакции. В день конфликта удостоверения на руках у него не было.

В клинике рассматривают возможность обращения в суд для защиты деловой репутации.

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