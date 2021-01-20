Частную фирму признали виновной в подкупе арбитражных судей в Алтайском крае

Суд признал акционерное общество «Кубанка» виновным в незаконном вознаграждении судей Арбитражного суда Алтайского края. Компания должна выплатить штраф в размере 20 млн рублей, сообщили в краевой прокуратуре.

Представитель компании передал через посредников взятку в размере 3 млн рублей бывшему судье Арбитражного суда края за решения по заявлению об обжаловании решений налоговой.

Речь идет о резонансном деле о взятках в краевом арбитраже. В январе и июле 2020 года за коррупцию по семь лет колонии и крупные штрафы получили судьи Владислав Колесников и Руслан Тэрри.

Они получили 800 тыс. рублей и 700 тыс. рублей соответственно по делу о признании недействительными решений налоговой инспекции о взыскании более 40 млн рублей с «Кубанки».

Также 4 года условно и штраф 75 млн рублей получил бывший арбитражный управляющий, который стал одним из посредников при передаче взятки.

В июле 2020 года еще один судья алтайского арбитража попал под дело о взятках. Речь идет об Алексее Городове, которому инкриминируют несколько преступлений по статье 290 УК РФ.