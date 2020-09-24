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Происшествия

Человеческие останки нашли на территории исправительной колонии в Сибири

В Республике Хакасия на территории исправительной колонии № 28 обнаружили древнее захоронение останков человека, сообщает региональная ФСИН.

Череп. Останки.
Череп. Останки.
СС0

На кости наткнулись 23 сентября — при проведении подготовительных работ к строительству банно-прачечного комбината и комнаты длительных свиданий на территории колонии.

«Была проведена археологическая разведка, в ходе которой обнаружено древнее захоронение останков человека», — рассказали в ведомстве.

Обнаруженные останки относятся к Уйгурскому каганату — государственному образованию VIII-IX веков н.э., пришедшему на смену Восточно-тюркскому каганату.

Какие-либо элементы утвари, украшений и предметов обихода в могиле отсутствовали. Захоронение имеет вид кургана.

Как рассказал руководитель археологической группы, нахождение захоронений при проведении шунтирования почвы, очень редкое явление.

«За пять лет проведены десятки тысяч разведывательных шунтов, целью которых является обнаружение памятников археологического значения, и всего трижды с первого раза удалось попасть на древнее захоронение», — отметил археолог.

Могилу тщательно изучили и законсервировали до более подробного изучения. Захоронение сразу внесли в реестр памятников археологического значения.

Ранее в Красноярском крае ФСИН закупила сигарет для заключенных на 42 млн рублей: от самых дешевых, до самых дорогих.

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