16 человек погибли в страшном ДТП с микроавтобусом в Ульяновской области

Жуткая авария с 16 погибшими произошла на трассе «М5-Урал» произошла в Николаевском районе Ульяновской области 21 августа.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, водитель большегруза на высокой скорости въехал в микроавтобус, который стоял в ожидании своей очереди на ремонтируемом участке автодороги с реверсным движением.

В результате удара транспортное средство оказалось буквально смято между двумя фурами. Травмы 16 человек оказались смертельными. Еще трое госпитализированы в тяжелом состоянии.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что авария с участием микроавтобуса Ford Transit и грузовика DAF FT105, в которой погибли восемь человек, произошла в Ногайском районе Дагестана. По предварительной информации, 60-летний водитель Ford Transit вез гостей на свадьбу в Ставрополье, но уснул за рулем.