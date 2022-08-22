22 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

16 человек погибли в страшном ДТП с микроавтобусом в Ульяновской области

Жуткая авария с 16 погибшими произошла на трассе «М5-Урал» произошла в Николаевском районе Ульяновской области 21 августа.

ДТП с 16 погибшими в Ульяновской области
ДТП с 16 погибшими в Ульяновской области
ГУ МВД России по Ульяновской области

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, водитель большегруза на высокой скорости въехал в микроавтобус, который стоял в ожидании своей очереди на ремонтируемом участке автодороги с реверсным движением.

В результате удара транспортное средство оказалось буквально смято между двумя фурами. Травмы 16 человек оказались смертельными. Еще трое госпитализированы в тяжелом состоянии.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что авария с участием микроавтобуса Ford Transit и грузовика DAF FT105, в которой погибли восемь человек, произошла в Ногайском районе Дагестана. По предварительной информации, 60-летний водитель Ford Transit вез гостей на свадьбу в Ставрополье, но уснул за рулем.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость