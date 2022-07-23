14 человек пострадали из-за выброса хлора в аквапарке Анапы

В региональном Минздраве уточнили, что девяти пострадавшим потребовалась госпитализация. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Пациентов готовят к выписке из медучреждения.
В СУ СКР по Краснодарскому краю уточнили, что предварительной причиной увеличения содержания хлора в воде стал технический сбой оборудования. По данному факту правоохранительные органы проводят проверку.
Также в ведомстве уточнили, что среди отравившихся хлором людей имеются дети.
Напомним, жительница Барнаула сообщила о травмировании сына на батуте в Барнауле. По словам женщины, мальчик сломал позвоночник. Ребенок не сможет посещать школу ближайшие два месяца. Кроме того, ему 10 месяцев придется носить корсет.