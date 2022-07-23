26 июля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Еще один ребенок сломал позвоночник на батуте в Барнауле

Жительница Барнаула сообщила о травмировании сына на батуте в Барнауле. Ее слова приводит паблик «Инцидент Барнаул» в социальной сети «ВКонтакте».

Батут.
Батут.
ССО.

«Наш сын, прыгая на батуте сломал позвоночник, четвертый позвонок от грудной клетки», — рассказала Наталья.

По словам женщины, мальчик сломал позвоночник еще 8 июля. Накануне его выписали из больницы. Ребенок не сможет посещать школу ближайшие два месяца. Кроме того, ему 10 месяцев придется носить корсет.

Отметим, что это не первый случай травмирования ребенка на батуте в Алтайском крае текущим летом. Так, в детском игровом клубе в Индустриальном районе краевой столицы девочка сломала три позвонка, прыгая на батуте. О случившемся рассказал ее отец.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость