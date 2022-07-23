Еще один ребенок сломал позвоночник на батуте в Барнауле

Жительница Барнаула сообщила о травмировании сына на батуте в Барнауле. Ее слова приводит паблик « Инцидент Барнаул » в социальной сети «ВКонтакте».

«Наш сын, прыгая на батуте сломал позвоночник, четвертый позвонок от грудной клетки», — рассказала Наталья.

По словам женщины, мальчик сломал позвоночник еще 8 июля. Накануне его выписали из больницы. Ребенок не сможет посещать школу ближайшие два месяца. Кроме того, ему 10 месяцев придется носить корсет.

Отметим, что это не первый случай травмирования ребенка на батуте в Алтайском крае текущим летом. Так, в детском игровом клубе в Индустриальном районе краевой столицы девочка сломала три позвонка, прыгая на батуте. О случившемся рассказал ее отец.