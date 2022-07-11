11 июля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

В Барнауле девочка сломала три позвонка на батуте

В Барнауле в детском игровом клубе в Индустриальном районе девочка сломала три позвонка, прыгая на батуте. О случившемся рассказал ее отец.

Батут.
Батут.
shutterstock.com

Видео с рассказом о произошедшем опубликовал телеграм-канал «В курсе 22».

По словам мужчины, инцидент случился 18 июня. Ребенок прыгал на батуте и получил травмы.

После этого родители оставили негативный отзыв клубу, с ними связался владелец заведения.

Как говорит отец девочки, сначала они «мило побеседовали», что дало надежду уладить конфликт.

Однако затем хозяин клуба сообщил родителям, что обсудит ситуацию с «некими авторитетными людьми». Спустя некоторое время он совсем перестал выходить на связь с пострадавшими.

«Администратор приходить на работу для вручения официальной претензии тоже отказывается. Говорит, что она такие вопросы не решает», — говорит отец девочки.

Мужчина также добавил, что ему «уже не нужны никакие деньги» от клуба — ему хочется только придать ситуацию огласки.

Ранее в Барнауле в веревочном парке на Змеиногорском тракте упал 13-летний мальчик — он получил различные травмы.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость