В Барнауле девочка сломала три позвонка на батуте

В Барнауле в детском игровом клубе в Индустриальном районе девочка сломала три позвонка, прыгая на батуте. О случившемся рассказал ее отец.

Видео с рассказом о произошедшем опубликовал телеграм-канал «В курсе 22».

По словам мужчины, инцидент случился 18 июня. Ребенок прыгал на батуте и получил травмы.

После этого родители оставили негативный отзыв клубу, с ними связался владелец заведения.

Как говорит отец девочки, сначала они «мило побеседовали», что дало надежду уладить конфликт.

Однако затем хозяин клуба сообщил родителям, что обсудит ситуацию с «некими авторитетными людьми». Спустя некоторое время он совсем перестал выходить на связь с пострадавшими.

«Администратор приходить на работу для вручения официальной претензии тоже отказывается. Говорит, что она такие вопросы не решает», — говорит отец девочки.

Мужчина также добавил, что ему «уже не нужны никакие деньги» от клуба — ему хочется только придать ситуацию огласки.

Ранее в Барнауле в веревочном парке на Змеиногорском тракте упал 13-летний мальчик — он получил различные травмы.