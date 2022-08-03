3 августа
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Происшествия

11 человек пострадали при пожаре на складе Ozon в Подмосковье

Количество пострадавших в результате крупного пожара на складе Ozon в Московской области составило 11 человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Пожар на складе Ozon в Подмосковь
Пожар на складе Ozon в Подмосковь
Кадр видео

Источник в экстренных службах сообщил агентству, что из 11 пострадавших двое доставлены в больницу. Остальным медицинская помощь оказана на месте.

Напомним, пожар случился 3 августа в районе подмосковной Истры. Его площадь составила около 35 тысяч квадратных метров.

Как сообщает МЧС России в своем телеграм-канале, помимо 150 пожарных и 40 единиц стандартной спецтехники, в борьбе со стихией задействованы пожарно-насосная станция и вертолеты Ка-32. Последние сбросили на огонь порядка 100 тонн воды.

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