В Алтайском крае при пожаре погибли бабушка с внуками

Ночью 2 августа в одном из сел Тальменского района загорелся частный дом. В нем находились бабушка и двое внуков. О происшествии сообщили в СУ СК по Алтайскому краю.

По данным следствия, ночью 2 августа загорелся частный дом. Когда пожар потушили, обнаружили тела троих людей: бабушки и двоих внуков. Детям было 4 и 7 лет.

Площадь пожара составила 48 кв.м. В 08:15 возгорание ликвидировали.

К тушению пожара привлекли 25 человек и 9 единиц техники.

Предварительной причиной пожара послужило нарушение правил монтажа электрооборудования. Прокуратура Тальменского района продолжает проверку.

«СК по краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)», — рассказали в ведомстве.

Ранее в пожаре погибли беременна женщина, ее муж и двое детей.