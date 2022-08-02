2 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

В Алтайском крае при пожаре погибли бабушка с внуками

Ночью 2 августа в одном из сел Тальменского района загорелся частный дом. В нем находились бабушка и двое внуков. О происшествии сообщили в СУ СК по Алтайскому краю.

Пожар в доме 2 августа 2022.
Пожар в доме 2 августа 2022.
СУ СК по Алтайскому краю.

По данным следствия, ночью 2 августа загорелся частный дом. Когда пожар потушили, обнаружили тела троих людей: бабушки и двоих внуков. Детям было 4 и 7 лет.

Площадь пожара составила 48 кв.м. В 08:15 возгорание ликвидировали.

К тушению пожара привлекли 25 человек и 9 единиц техники.

Предварительной причиной пожара послужило нарушение правил монтажа электрооборудования. Прокуратура Тальменского района продолжает проверку.

«СК по краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)», — рассказали в ведомстве.

Ранее в пожаре погибли беременна женщина, ее муж и двое детей.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость