Двое взрослых и двое детей погибли при пожаре в Сибири

В ночь на 31 июля в Коченевском районе Новосибирской области в дачном доме произошел пожар, который унес жизни четырех человек — двух взрослых и двоих детей, сообщают «Вести Новосибирск».

Сообщается, что когда пожарные прибыли на место происшествия, дом был полностью охвачен огнем, а потолок обрушился.

«В ходе тушения пожара и разбора обгоревших конструкций пожарные обнаружили четырех человек без признаков жизни, из них двое детей трех и 11 лет. До прибытия подразделений пожарной охраны из дома самостоятельно эвакуировалась женщина 1968 года рождения, которую с ожогами конечностей госпитализировали в Коченевскую районную больницу», — рассказали в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Дом тушили около получаса.

По факту гибели четырех человек возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Ранее в Москве в одном из хостелов во время пожара погибли восемь человек.